Ana Rucner objavila posebnu verziju svoje pjesme 'Tebe ću'

Godinu dana nakon objave svog prvog vokalnog singla 'Tebe ću', violončelistica Ana Rucner publici donosi posebno glazbeno iznenađenje. U suradnji s diskografskom kućom Hit Records, 'Tebe ću' sada ima novu, akustičnu vokalno-instrumentalnu verziju koja naglašava emociju, toplinu i snagu interpretacije.

Pjesmi autora Bože Bulatovića, u ovoj novoj interpretaciji, Ana daje dodatnu dimenziju svojim prepoznatljivim violončelom, koje se suptilno isprepliće s vokalom i u pojedinim trenucima postaje njegov drugi glas. Minimalistički aranžman za koji je zaslužan Mihael Blum, a uz Aninu autorsku improvizaciju na violončelu, dodatno naglašava čistoću emocije, snagu i ljepotu stihova, dajući pjesmi neku novu dubinu i toplinu.

- U današnje vrijeme dok svijet divlja, lijepo je ugasiti buku, zastati na tren i otpjevati melodiju koja odašilje poruku mira i ljubavi u svijet. Jer i sam početni stih pjesme koji kaže ‘U gomili svijeta - zablistat će osmijeh tvoj’, dok ga pjevam obraćam se nebu te u tom osmijehu vizualiziram Božju ljubav i sigurnost te mir i nadu da ćemo svi moći živjeti u miru i zajedništvu - ispričala je Ana.

Prateći intimni karakter nove akustične verzije, i vizualna priča prati istu emociju i jednostavnost. Zahvaljujući Dita Entertainmentu, koji potpisuju produkciju spota, sve je snimljeno u studiju diskografske kuće Hit Records stavljajući u prvi plan vokal i prepoznatljivi zvuk violončela, s naglaskom na autentičnost trenutka.