Ana Sasso: Ćiro mi je priznao da je u mene nekad bio zaljubljen, a peticija protiv mene je glupost

Prije pet godina stižem na svadbu prijatelja gdje sam smještena za istim stolom kao i Ćiro. Sjedimo jedno do drugog. Malo se pogledavamo, još nitko od nas ništa ne govori, i onda ga upitam: ‘Gospodine Ćiro, prepoznajete li me’, na što on kaže: ‘Ma, Ana, jesi li to ti? Jooj, kako si mi se dobro očuvala!’. E, on me uvijek znao dobro nasmijati, govori nam Ana Sasso (60).

Na izboru za Miss Jugoslavije 1982. godine u Banjoj Luci, trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, bio je član žirija koji je glasao da 19-godišnjoj Ani ode titula najljepše. Svjedoci su kasnije pričali da je pobjeda Splićanke otpočetka bila jasna žiriju, ostalim kandidatkinjama i publici u dvorani.

Sasso kaže da tad nije imala previše kontakta s Ćirom, kasnije su se znali sresti na društvenim događanjima i zajedno pozirati, ali ništa više od toga.

- Kad smo se nakon dugo vremena sreli i počeli razgovarati, on je i dalje bio oduševljen sa mnom. Naprosto je bio krasan čovjek - dodaje misica.

Na svadbi joj je Ćiro još jednom pokazao koliko je oduševljen njome.

- Rekao mi je: ‘Znaš li, Ana, svi su tad bili zaljubljeni u tebe. I ja sam bio jedan od njih’. Tako me nasmijao svojom iskrenošću - prisjetila se Sasso.

Ana je samo jednom krenula Ćirinim stopama, kad je bila članica žirija na izboru za Miss Splita.

- No ne želim to raditi, uopće me ne privlači. Draže mi je doći, sjesti i gledati u mladu ljepotu - rekla je kratko.

Vrativši se ponovno u prošlost, Ana se prisjetila priče o tzv. peticiji protiv njezina sudjelovanja na izboru 1982. godine.

Tri dana prije izbora u Banju Luku stigle su 22 kandidatkinje spremne da vrijeme do konačne odluke iskoriste u učenju lijepog hodanja, šminkanja i friziranja, uopće svega onoga što bi im moglo pomoći da budu ljepše nego što ustvari jesu, pisala je tad RTV revija.

Među njima je bila i Ana, koja je već krasila naslovnice modnih časopisa. Upravo zbog toga, pisali su tadašnji mediji, Sasso je stala na žulj ostalim kandidatkinjama.

U njihovim redovima dan uoči izbora došlo je do pobune. Napravile su peticiju kojom su zahtijevale da se Splićanka diskvalificira jer je narušila propozicije natjecanja, koje garantira svim sudionicima da u borbu za lentu kreću s istih pozicija.

- Iskreno vam kažem, nekakva peticija počela se spominjati tek 20 godina nakon natjecanja. To je izmišljena priča. Nikakve peticije ni problema nije bilo na izboru. Ja sam u kolovozu snimila čuvenu Pipi reklamu, u rujnu je bio izbor, a reklama je emitirana u listopadu. To su samo tračevi. Nažalost, svjedoci kao što su Ćiro i Saša Zalepugin (član žirija 1982., op.a.) više nisu među nama da opovrgnu te priče. No neka ljudi pričaju - objasnila nam je Splićanka.

Sasso je, pored pobjedničke lente i mnoštva komplimenata, dobila pet starih milijuna i dijamantni prsten iste vrijednosti, prva pratilja Elizabeta Vidas iz Rijeke dobila je dva stara milijuna, a druga pratilja Asja Brešan iz Splita jedan.

Nakon Pipi reklame Ana je postala seks-simbol. Na izboru za Miss svijeta u Londonu plasirala se u prvih 15.

- Nisam nikad gledala na sebe kao misicu. Ja sam se otimala tim nagovaranjima da uopće idem na taj izbor. Imam jako lijepe uspomene iz tog vremena, ali isto tako imam to jedno breme ružnih stvari koje su se, eto, meni dogodile, a znam da se i nekim drugim curama koje su imale titulu događaju - rekla je svojedobno.

Danas je glasine o njoj ne zanimaju i više ne diraju.

- Kao mladu i neiskusnu, naravno, pogađale su me. No žena s godinama navikne na sve i shvati da joj je nebitno što govore ljudi koji joj nisu bliski. Oslobodila sam se takvih komentara. Važno mi je samo što misle moji najbliži - govori Ana.

Nekadašnja “Pipi djevojka” daleko od svjetla modnih pista i bljeska fotoaparata smjestila se sa suprugom, dr. Hrvojem Tomasovićem u Samobor.

- Tamo mi je predivno. U ovim godinama to je gradić po mojoj mjeri. Gužve nema, grad je lijep, a ljudi su divni - rekla je Ana.

