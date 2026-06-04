Jasenko Houra proslavio je 66. rođendan, a jedan detalj sa slavlja privukao je svu pažnju

Živuća legenda, pisalo je na torti kojom je Jasenko Houra u srijedu proslavio 66. rođendan. Crna slastica ukrašena električnom gitarom, zlatnim detaljima, svjećicama s brojevima 6 i 6 te natpisom 'Happy Birthday' odmah je privukla pažnju. U društvu najbližih nije nedostajalo smijeha, prskalica ni konfeta, a slavlje je proteklo u veselom i opuštenom ozračju.

Glazbenik, kojeg prijatelji od milja zovu Jajo, zahvalio je svima na rođendanskim čestitkama, dok su mu brojni obožavatelji i kolege u komentarima uzvraćali istom porukom koja je stajala na torti, da je prava legenda domaće glazbene scene.

Foto: Instagram

Nije ni čudo da je važan dan odlučio proslaviti upravo u društvu najbližih. Osnivač, gitarist i autor brojnih hitova kultnog Prljavog kazališta već je više od 30 godina u braku sa suprugom Dianne, Kanađankom koju je upoznao tijekom turneje Prljavog kazališta u Torontu. Zajedno su izgradili obitelj te dobili troje djece, kćeri Doru i Mirjanu te sina Ivana Brunu.

- Nemam definiciju dobrog braka, naprosto to da se jedna strana trudi razumjeti drugu. Mislim da je to temelj svega jer ako nema razumijevanja, sve ostalo je patetično - svojedobno je poručio Houra.