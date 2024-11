Ana u 'Superpotjeri' pobijedila lovce s četiri sekunde prednosti

U Superpotjeri nastupilo je četvero natjecatelja. Ana Babić Perhoč osvojila je 15.000 eura, a Dalibor Bilen 12.500 eura. Ostalih dvoje natjecatelja Josip Banić i Dragan Medar nisu uspjeli svladati lovce te su natjecanje napustili bez novčanih iznosa.

Josip Banić iz Ivanić Grada inženjer je naftnog rudarstva. Osvojene novce iskoristio bi za putovanje u Japan, jugoistočnu Aziju. U prvom krugu točno je odgovorio na jedno pitanje, te s osvojenih 500 eura krenuo u izazov lovaca. Josip je odabrao igru protiv svih petero lovaca za iznos od 12.000 eura, a oni su na svom satu zatražili 49 sekundi.

Josip nije znao da se parobrodom naziva brod čiji pogonski stroj pokreće voda u plinovitom stanju, te da je Tom Brady, američki sportaš, autor knjige TB12. Bilo mu je nepoznato i da je Venice Cup prestižno kartaško natjecanje za ženske reprezentacije u bridžu.

- Mislim da zaslužuje stvarno pljesak jer se baš "fajtao" do samog kraja i nije puštao, rekao je Joško!

Lovci su nadigrali Josipa s devet sekundi.

Ana Babić Perhoč iz Zagreba bavi se znanošću, radi na Medicinskom fakultetu u Zagrebu kao znanstvenica i nastavnica. Konkretno se bavi farmakologijom i lijekovima. Želja joj je otići na Maldive.

U prvom krugu osvojila je 2.000 eura, a u brzopoteznoj igri odabrala je borbu protiv četvero lovaca za 15.000 eura i 40 sekundi.

Ana nije znala da je gavran ptica koja u Poeovoj pjesmi sa žala noći stiže, te da je suprug Elizabete II. do smrti nosio titulu vojvode od Edinburgha. Bilo joj je nepoznato i da od 2020. SAD priznaje suverenitet Maroka, države nad zapadnom Saharom. Nije znala niti da je Vučedolska golubica otkrivena u 20 stoljeću.

Morana nije znala da u NBA sportskoj ligi igraju K.D.(Kevin Durant), S.G.A. (Shai Gilgeous-Alexander) i K.A.T. (Karl-Anthony Towns). Mislila je da je riječ o golfu.

Ana je odličnom igrom pobijedila lovce i osvojila 15.000 eura.

Dalibor Bilen iz Sesvetskog Kraljevca bavi se pisanjem. U prijavi je naveo da bi želio igrati za iznos od 30.000 eura kako bi počastio prijatelje. U prvom krugu osvojio je 1.500 eura. Odlučio se natjecati protiv Svena, Mladena, Kreše i Deana. Oni su ponudili 12.500 eura i zatražili 42 sekunde.

- Bio sam šest puta u Potjeri i nikada nisam igrao protiv Morane i na kraju sam osvojio novce, tako da ću i sada izbjeći Moranu, rekao je Dalibor.

Dalibor nije znao da Bruni Marsu prateći band The Hooligans svira na hitovima "Grenade" i "Just The Way You Are", te da francuskog nogometaša Kyliana Mbappéa zovu "Donatello" zbog sličnosti s Nindža kornjačom. Dalibor je uspio izboriti pobjedu i odnio sa sobom 12.500 eura, a nadigrao je lovece s jednom sekundom.

Dragan Medar iz Splita predaje strukovne predmete u strojarstvu u školi u Trogiru. Osvojenim novcem pokrpao bi rupe u budžetu. Dragan je u prvom krugu osvojio 1.000 eura, a u brzopoteznoj odlučio zaigrati protiv četvero lovaca za 8.000 eura i 42 sekunde.

Dragan nije znao da je Gorbačov vođa Sovjetskog saveza kojeg su 91'. pokušali svrgnuti tvrdolinijaši, te da je filmski serijal "Policajac s Beverly Hillsa" 2024. upotpunio nastavak Axsel F., kao niti da se na istoku Brazila nalazi sušna eko regija "Bijela šuma". Nije mu bilo poznato niti da je Spitfire Supermarine "Bljuvač vatre" koji je pomogao u pobjedi u bitci kod Britanije, kao ni da je njemački filozof Friedrich Engels napisao knjigu "Položaj radničke klase u Engleskoj".

- Čak mi se u jednom trenutku činilo da je Dragan malo odustao, kad su se zaredali netočni odgovori. Nikad nije gotovo, možemo i mi imati niz netočnih, rekao je Mladen.

Draganu se zaredao niz netočnih odgovora te je izgubio od lovaca s 16 sekundi.