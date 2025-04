Neki s Thompsonom više ne mogu zbog zdravlja, a s nekima nije dogovorio daljnju suradnju

Misteriozna objava na društvenim mrežama - bez suvišnog objašnjavanja bubnjara Ivice Bilića, koji je s Thompsonom svirao 19 godina, potaknula je glasine koje je prenio Tportal kako su se i drugi članovi benda; klavijaturist, gitarist te bas gitarist, također odlučili za prekid suradnje s pjevačem.

Tajming, možda nezgodan, možda logičan - dva mjeseca prije megaspektakla koji se priprema za 500.000 fanova na zagrebačkom hipodromu. Od jednog od pjevačevih najbližih suradnika doznajemo zašto je došlo do tih promjena.

- Marko je prije svake turneje, odnosno, nakon svakog albuma mijenjao bend. Nema svađa, sve je po planu. Poslovne promjene su dio svakog posla pa i našeg - objašnjava nam suradnik iz Thompsonova tima.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Činjenica je kako je Perković mijenjao članove tima i kada je radio na albumima te snimao pjesme koje će se, pokazalo je vrijeme, prometnuti u hitove među brojčano ozbiljnom Thompsonovom fan zajednicom. Iz tima Marka Perkovića obećavaju spektakl na razini koja nije viđena na ovom prostorima. Možda i šire.

Oprema se traži na svim stranama svijeta. Doslovno. Pozornica koja bi trebala niknuti na zagrebačkom hipodromu planirana je 90 metara u širinu, a u visinu... dovoljno da i oni koji će biti na 500 metara udaljenosti od same bine mogu pratiti glazbenu manifestaciju. I organizatori su se našli pred ozbiljnim izazovom. Nije tajna kako su se pripremali za koncert za koji su procijenili kako će poželjeti posjetiti 120.000 gostiju. Budući da sadašnje stanje očekuje od njih da zadovolje apetite gotovo četiri puta više Thompsonovih poklonika, normalno da su se i operativni i glazbeni kriteriji dignuli na znatnu razinu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Imotskom | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I tu se vjerojatno krije i jedan dio objašnjenja o promjenama među Thompsonovim suradnicima. Očekivanja su velika. Pripreme za takav koncert podrazumijevaju ozbiljan režim proba i tehničke izvedbe, pa će se i članovi benda morati ozbiljno posvetiti izvanrednom tempu. Navodno je Perković razmišljao o promjeni nekih članova tako da se razgovara i s nekim ‘bivšim’ suradnicima koji su s Thompsonom svirali u posljednjih tridesetak godina njegove karijere. Čak 33 godine da budemo precizniji. Teži se svježini, novoj energiji.

Bubnjar, inače metalac Bilić, na tom je mjestu zamijenio Damira Šomena. Hoće li Thompson zamijeniti i druge članove benda kako se priča? Čini se da hoće! Naime, kako doznajemo, razgovaralo se s glazbenicima iz benda i pregovaralo, nije u pitanju samo zagrebački koncert nego cijela turneja. Netko, doznajemo, navodno ima zdravstvene razloge zbog kojih ne može pratiti žestoki radni tempo koji će sada biti neizbježan. Neki pregovori nisu urodili plodom pa je došlo do prekida suradnje. A nekima se Thompson naprosto zahvalio na dosadašnjem radu dok su neki glazbenici iz benda ostali.

Doista, na spisku nekadašnjih nalaze se imena: Tiho Orlić, Tonči Rubić Toto, Saša Bulić Ujac, Mario Salvador, Marino Strmo, Ante Pupačić Pupi, Damir Lipošek Kex, Fedor Boić, Damir Šomen, Ivan Ivanković.

Vodice: Thompson nastupio kao gost CMC Festivala | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Produkcijsku palicu i za ovaj koncert u ruke je uzeo prekaljeni glazbeni producent Branimir Mihaljević, Markov stari znanac s kojim je suradnja na albumu 'Ora et labora' za obojicu iznjedrila uspjeh. A i najnovije Thompsonove stvari Mihaljević i on radili su skupa poput pjesama 'Devedeset neke' za koju, uz Perkovića, tekst potpisuje Neno Ninčević te 'Nepročitano pismo'. Mihaljević mu je radio i lanjske nastupe u Imotskom i Dugopolju. I on kaže kako je sastavljanje najboljeg benda za svirku na hipodromu jedini logičan slijed. Nema tu mjesta svađama, barem ne teoretski. Samo najbolji glazbenici mogu iznijeti pritisak nastupa pred planiranih pola milijuna posjetitelja.

Zagreb: Poznati na premijeri filma Josef u Centru Kaptol | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

A i probe se kuhaju. Čim konačan bend dobije finalne konture.

- Nije još ništa potvrđeno. Zasad nema probi. Nemaju pripreme. Riječ je o vježbaoni, mi smo inače firma koja radi produkciju. Mi smo radili Imotski i Dugopolje produkciju. Nisu probe još krenule, nešto se pričalo kad složi bend da će imati probe, ali nisu još. Koliko sam ja upoznat, probe nisu krenule - rekao nam je i Zoran Vuković iz Alibi Sounda, koji su na proteklim svirkama bili zaduženi da izvedba u tehničkom smislu ozvučenja i ostale produkcije prođu kako treba.

Bend, aktualni ili bivši, izmijenjeni ili pojačani, zasad bez komentara. Osim Bilića, koji je svojom zahvalom Thompsonu na dosadašnjoj suradnji zapravo otvorio mnoga pitanja o tome što se zapravo događa iza kulisa showa. O mogućem osipanju benda iz Perkovićeva tima nisu se oglasili, ali jesu o nastupu u Splitu 1. svibnja na koncertu 'Split slavi, moli i voli'.

Foto: Goran Stanzl/Vecernji list

Iz njegova tima ranije su se na društvenim mrežama pohvalili i jednom zanimljivošću koja ih je zadesila ovog proljeća. Naime, ni manje ni više, Thompsonova pjesma 'Diva Grabovčeva' zavrtjet će se na Marché du film, marketu za filmske profesionalce koji se održava paralelno s Cannes film festivalom. Ondje se predstavlja redatelj Branko Perić iz Tomislavgrada filmom 'Diva' u kojemu Ornela Vištica igra glavnu ulogu, a u pozadini se vrti - Thompsonova pjesma.