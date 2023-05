Anamarija i Filip: 'Karmela dosad nije prošla nijedan ženski zadatak ali zato ima jezičinu..'

Nakon uobičajenih aktivnosti u kući 'Superpara' u novoj su emisiji djevojke smišljale kostime koji predstavljaju njihove junake i kladile se u još jednom zanimljivom izazovu.

Zadatak se zvao 'Na kratkoj uzici' - dečki su sjedili zavezanih ruku, a njihove su partnerice bile iza njih i prijavljivale ih za zadatak za koji su sigurne da ga može odraditi. Bilo je osam zadataka i prošao je onaj par koji je skupio dovoljno bodova, no morali su paziti i na moguće negativne bodove.

Anamarija Dragina stavila je 550 eura na svog supruga, Anamarija Filipova, Martina i Azelma uložile su 500 eura na svoje partnere, a Karmela je stavila 300 eura na Tomislava.

- Vaša će partnerica za vas podizati ruku ako smatra da trebate ispuniti određeni zadatak - još je jednom naglasio Enis.

Za početak svi su dobili 20 bodova osim Drage koji ima prednost i dobio je 40 bodova. Trebali su skupiti 260 ili više bodova da bi prošli ovaj izazov. Ako ih partnerica ne prijavi, gube deset bodova, a ako se prijave na zadatak i ne ispune ga - dobit će pola bodova koliko nosi taj zadatak.

Prvi je izazov bio da u minutu moraju napuhati balon toliko da pukne, a svi su se prijavili. Ismaelu je prvome puknuo balon, a potom i ostalima tako da su svi prošli izazov.

- Nije toliko bitan kapacitet u plućima koliko treba tehnika za držanje balona u ustima kad ga pušeš - rekao je Ismet.

Drugi je izazov bio da iz tenisica izvade vezice koji su bile na poseban način prepletene za što su imali minutu vremena. Prvi je to napravio Drago, a i ostali su uspjeli u zadanom vremenu.

- Ja sam heroj jer sam odvezao žnirance - rekao je u šali Filip.

U trećem zadatku dečki su u minutu i pol kineskim štapićima trebali prebaciti iz jedne udrugu posudu deset kockica leda.

Anamarija Filipova šalila se kako ovo nikako nije njihov zadatak jer Filip ne zna ni držati štapiće. Drago je ponovno prvi završio, a i ostali su uspjeli. Sljedeće su trebali provući konac kroz ušicu igle i zašiti dva dugmeta. Osim Ismaela, svi su dečki rekli kako nikad nisu šili jedino je Tomislav mami provlačio konac.

- Imam ženu za šivanje - rekao je Filip koji nije prošao izazov, a Ismael i Drago jesu.

Potom su u minutu trebali pojesti pet kuhanih jaja.

- Ne znam jesam li u životu pojeo dva kuhana jaja. Dobro, tri - rekao je Filip dok je Ismet stavio tri jaja u usta i rekao: 'Krenula su mi izlaziti na nos!'

Drago je ispljunuo jaja, Ismael i Filip su odustali, a Ismet i Tomislav su pojeli.

- Morao sam proći izazov s jajima, prevelik je pritisak bio na meni - rekao je Tomislav koji svako jutro doručkuje jaja.

Sljedeće su trebali na ručnim gripovima napraviti 70 stisaka u minuti.

- Tu sam razvalio - rekao je

Drago i dodao kako mu uopće nije bilo teško, a zadatak su prošli i Tomislav i Filip. U novom izazovu trebali su staviti 25 štipaljki na lice za što su imali dvije minute. Ismael je odustao zato što ga je previše boljelo, a ostali su uspjeli izdržati.

Došao je red i na crve, točnije tri crva, a svi su govorili da nema šanse da ih pojedu. No nisu ih trebali pojesti, nego držati minutu u ustima i vratiti žive u zdjelicu. Filip ih je prvi ispljunuo, ali vratio ih je u usta i iako im nije bilo ugodno, primjerice, Ismet je tvrdio da su ga i ugrizli crvi, svi su uspjeli izvršiti zadatak.

Naposljetku, svi su prošli današnji izazov pa je rezultat na ljestvici kao i prije natjecanja. Dakle, prvi su Anamarija i Drago, a na začelju tablice - Karmela i Tomislav te Anamarija i Filip.

Djevojke su odjenule kostime koje predstavljaju njihove partnere, a potom su im se pridružile i redom počele čitati zašto su se odlučile upravo za to da bih ih kasnije njihovi muškarci ispitivali detalje o tom junaku. Primjerice, Anamarija je predstavila SuperDragu, najjačeg heroja u Slavoniji, a on je zadovoljno rekao: 'To je to, to sam ja!'

Dečki su bili impresionirani što su im djevojke pripremile, a najviše su se smijali Anamariji Draginoj. Prije spavanja parovi su prepričavali današnje događaje; Anamarija je hvalila svog Dragu što je uspio staviti crve u usta, a neki su ogovarali Karmelu.

- Ona dosad nije prošla nijedan ženski zadatak, uopće to nisam znala - rekla je Anamarija Filipova, a Filip nastavio: 'Ali zato ima jezičinu!'