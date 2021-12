Supertalentirana Drnišanka Anatacha Filimone (19) na audicijama je postavila velika očekivanja kada je osvojila direktan plasman u polufinale zahvaljujući zlatnom gumbu Martine Tomčić (46). U polufinalu je zasjala u glamuroznom izdanju i otpjevala kombinaciju pjesama 'How Will I Know' i 'I Wanna Dance With Somebody' te se izvedbom plasirala u samo finale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dokazala je da ustrajnost i talent pomiču sve prepreke, a za finalni nastup odjenula je elegantnu ružičastu haljinu i raspustila kovrčavu kosu i odabrala pjesmu 'My Kind of Love' pjevačice Emeli Sandé.

Tijekom snažne i dirljive izvedbe, Anatachu su preplavile emocije pa je zadnje riječi pjesme jedva izgovorila kroz suze. Do nje su odmah došli i voditelji koji su ju zagrlili i utješili. Ravnodušni nisu bili ni članovi žirija koji su njezin nastup okrunili pozitivnim i ohrabrujućim komentarima.

- Drago mi je biti mali kotačić koji može doprinijeti tome da ti možeš toliko zasjati. Ti si kao dijamant koji sve više brusimo pa svaki puta sve više zasjaš - rekao joj je Davor.

Martina je hvalila suze mlade pjevačice.

- Zašto si večeras ovdje? Zbog emocije. Je li emocija nešto što nas pokreće u životu ili je emocija nešto zbog čega posustajemo? Može biti jedno i drugo, pitanje je naše osobne odluke. Ti si u svom životu odlučila da je emocija ta koja tebe pokreće i koja je tvoj motor. Emocija je ono što te dovelo večeras ovdje i hvala ti na svakoj emociji, na svakom tonu, svakoj sugestiji i toj silnoj snazi koju imaš u sebi jer si nama ovaj dan učinila bogatijim i ljepšim - s ponosom je svom zlatnom gumbu poručila Martina.

- Ljudi kao što si ti su razlog zašto ova emisija vrijedi i zašto se meni sjedi ovdje. Ti si jedna posebna osoba, naježio sam se. Mogu samo ponoviti, ti si na sceni nevjerojatna i glas ti je prekrasan! - rekao joj je Janko.

Maja ju je pitala zašto je zaplakala na što je Anatacha odgovorila:

- Oduvijek sam htjela uspjeti i čast mi je biti na ovoj pozornici. Samo sam razmišljala o tome koliko mi je drago što sam dospjela do finala - rekla je mlada pjevačica.