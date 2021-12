Večeras na malim ekranima očekuje nas velika završnica popularnog showa 'Supertalent'. I dok gledatelji i žiri nestrpljivo iščekuju posljednju ovosezonsku emisiju, mi vam donosimo mali pregled svih 12 finalista koji će se ponovo pojaviti na pozornici i pokazati svoje umijeće.

1. Anatacha Filimone (19)

Mlada pjevačica Anatacha na audicijama je postavila velika očekivanja kada je osvojila direktan plasman u polufinale zahvaljujući zlatnom gumbu Martine Tomčić (46). Zatim je u polufinalu zasjala u glamuroznom izdanju i otpjevala kombinaciju pjesama 'How Will I Know' i 'I Wanna Dance With Somebody' omiljene pjevačice Whitney Houston te se izvedbom plasirala u samo finale.

2. Tetianu Kundyk (36)

Neustrašiva plesačica na žici Tetiana nastupima na audiciji i u polufinalu oduševila je žiri i publiku. Naime, atraktivna akrobatkinja s audicije u polufinale plasirala se direktno nakon što je član žirija Davor Bilman (46) pritisnuo zlatni gumb.

- U Hrvatskoj postoji izraz, kad nekoga pitaš 'kako je bilo?'. Bilo je li-la. No, u ovom slučaju nije bilo tako - rekao je Bilman i stisnuo gumb.

3. Mark Bagarić (27)

U Marka Bagarića su se u audicijskom nastupu zaljubile Martina Tomčić i Maja Šuput jer ih je oduševio svojim glasom i stasom, a Janko Popović Volarić (41) mu je dao zlatni gumb i tako ga 'poslao' u polufinale. Ipak, Markov nastup u polufinalu nije prošao tako bajno. Mnogi obožavatelji showa smatraju da svojom izvedbom pjesme 'End Of The Road' grupe Boyz II Men nije zaslužio prolazak u finale. Iako nitko u žiriju nije imao negativan komentar na njegov nastup, Martina Tomčić rekla mu je sljedeće:

- Stječem dojam da si manje uživao u ovom nastupu nego u audicijskom, s odgovornošću pristupaš ovome što ti u životu može doista biti posao.

4. Oleg Tatarynov (32)

Neki natjecatelji u drugoj audicijskoj epizodi 'Supertalenta' ganuli su žiri svojim dirljivim životnim pričama ili ih razljutili bezobraznim reakcijama na kritike, a Ukrajinac Oleg svidio se članici žirija Maji Šuput Tatarinov (42) i prije nego je saznala što je njegov talent. Tatarynov je izveo akrobatsku točku na šipci u zraku, što je oduševilo žiri, a iz publike izmamilo više vriskova. Jednako kao i Maja, sutkinja Martina Tomčić bila je zadivljena Olegom. Njegov senzacionalan nastup u polufinalu samo je opravdao brojne pohvale žirija koji ga je zbog toga poslao u finale showa.

5. Siena Uremović (18)

Australka hrvatskih korijena Siena Uremović nastupima na audiciji i polufinalu očarala je žiri, ali i publiku pred malim ekranima. Nakon izvedbe kojom se plasirala u finale, članovi žirija nahvalili su njezinu plesnu tehniku zaključivši da je ona bez ikakve dvojbe na svjetskoj razini.

- Ja se ne bih složio da je na svjetskoj razini, ja bih to još malo proširio intergalaktički. A vezano za priču - ako Baba Roga i noćne more izgledaju tako, ja sam spreman svaki dan imati noćne more - zaključio je s oduševljenjem Bilman koji je još nakon audicijskog nastupa zaključio da Siena zaslužuje platinasti gumb.

6. Azra Grljević (27)

Atraktivna trbušna plesačica Azra, s koje članovi žirija na audiciji nisu mogli skinuti pogled, u polufinalu je izvela točku koja se po koreografiji, kostimu, glazbi i scenografiji drastično razlikovala od audicijske i dobila prolaznu kartu za finale. Za oba nastupa sama je izrađivala kostim, a to će napraviti i ovog puta, za svoju finalnu točku.

7. Taekwondo klub Marjan

Taekwondo klub Marjan je osim nevjerojatnih borilačkih vještina na pozornici 'Supertalenta' pokazao disciplinu, upornost i neuništiv timski duh. Njihov adrenalinski nastup izazvao je veliko oduševljenje žirija i publike, a spektakl koji su priredili popraćen je brojnim pozitivnim komentarima.

- Na audicijama sam rekao da je to najbolja borilačka točka koju smo vidjeli i mislio sam da je to vrhunac i da ne može puno dalje. Ali ovo je nevjerojatno. Zapravo to nije samo udaranje daske, nego je to elegancija, fokus, snaga… Nevjerojatno je što je sve tu unutra trebalo biti da bi to tako izgledalo, a izgledalo je savršeno - poručio im je nakon polufinalnog nastupa Janko.

8. Emilio Alcantara (36)

Za dozu adrenalina i neočekivanih vratolomija u finalnoj emisiji pobrinut će se cirkuski virtuoz Emilio Alcantara koji je neobičnim nastupima na audiciji i u polufinalnoj emisiji ostavio publiku i žiri 'bez daha'.

9. Josip Šušnjara (12)

Svojim čarobnim glasom Splićanin Josip Šušnjara na audiciji je rastopio mnoga srca, a za polufinalni nastup izabrao je megapopularni hit Harryja Stylesa 'Sign of the Times' i priredio pravi pjevački spektakl koji je zavrijedio mjesto u finalu.

10. Fabijan Kovačević (12)

Fabijan Kovačević izvedbom pjesme 'Inati se Slavonijo' Krunoslava Kiće Slabinca u polufinalu showa oduševio je publiku i žiri.

Ovaj mladi obožavatelj slavonske tradicije svojom je veselom izvedbom zabavio članove žirija koji nisu mogli ostati imuni na njegov šarm ni na audiciji, ali ni u polufinalu. Posebna povezanost na nastupima dogodila se i između Fabijana i publike koja je njegove nastupe ispratila velikim aplauzom, ali i plesom i pjesmom.

11. Lucija Šarčević (18)

Lucija Šarčević iz susjedne nam Bosne i Hercegovine audicijskim nastupom rasplakala je članicu žirija, Maju Šuput. Na pozornicu 'Supertalenta' u audicijskoj emisiji stigla je s gitarom pa odsvirala i otpjevala pjesmu 'Žute dunje'. Ipak, za polufinale je izabrala nešto potpuno drugačije. Nastupom na kojemu je uz tonove klavira izvela Gibonnijevu baladu 'Libar' ponovo je dotaknula članove žirija koji su odlučili da joj je mjesto u ovosezonskom finalu.

12. Plesni studio Korak

Plesni studio Korak članove žirija ostavio je pod pozitivnim dojmom još nakon audicijskog nastupa, no u polufinalnoj emisiji potvrdili su svoju kvalitetu. Publiku i žiri odveli su na ulice životopisnog Pariza i potpuno 'bacili u trans'. Martina im je odmah rekla da ih vidi u finalu, što se kasnije pokazalo i istinitim, a Maja je pohvalila i njihov styling.

Podsjetimo, samo jedan kandidat će večeras otići kući s titulom osmog Supertalenta i nagradom od 200.000 kuna, a u odabiru pobjednika sudjelovat će žiri i publika. Po završetku svih 12 nastupa, žiri će odabrati trojicu najboljih kandidata koji će ući u natjecanje za pobjednika, a odlučujuću riječ imat će gledatelji koji će među trojicom odabranih superfinalista svojim glasovima putem poziva ili poruke izabrati pobjednika osme sezone.

Od pet zlatnih gumbova koji su se svojim talentima istaknuli tijekom audicijskog dijela, u finale se plasiralo njih troje.