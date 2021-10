'Bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički, sve, svakakvo nasilje sam doživjela, to njima nije bilo nasilje, ali kad to doživljavate, to je druga stvar', ispričala je svoju priču Anatacha

U drugoj epizodi 'Supertalenta' publika je imala priliku upoznati mladu pjevačicu Anatachu Filimone (18), koja je ganula žiri i publiku svojom emotivnom izvedbom. Upravo je njezina najdraža članica žirija, Martina Tomčić Moskaljov nagradila sa 'zlatni gumbom' i tako joj osigurala prolazak u novi krug. Njezini dojmovi se još sabiru, a Anatacha je za IN Magazin ispričala sve o svojim snovima koji su je doveli do 'Supertalenta', ali i teškoj životnoj priči. POGLEDAJTE VIDEO: - Whitney ima jako tužnu priču i u životu i uzor mi je i po tome - otkrila je mlada Drnišanka. - Moj otac je iz države Mozambik u Africi, iz glavnoga grada Jamakuto, a moja majka je iz Drniša iz Hrvatske. Ja i moja sestra smo jedine mulatkinje u Drnišu i jedine smo drugačije. Grad je premali i logično je da će biti takav mentalitet ljudi. I bila sam potpuno drugačija od drugih, u razredu su me ismijavali, imala sam i verbalno i fizički, sve, svakakvo nasilje sam doživjela, to njima nije bilo nasilje, ali kad to doživljavate, to je druga stvar - ispričala je svoju priču Anatacha. Uz mlađu sestru koja je proživljavala isto, sve je ipak bilo lakše. S 15 godina obje su otišle živjeti u učenički dom u Kaštel Štafiliću i krenule u bolji život. - U domu je fantastično, otkad sam došla ovdje, meni se život promijenio, prije nisam imala prijatelja, sad ih imam. Sad sam maturantica i sad se moram potruditi - izjavila je. S roditeljima nije u dobrom odnosu. Tek ponekad se čuju telefonski. - Skupila sam ja snage kroz svoj život, prihvaćam sebe ovakvu kakva jesam, i volim sebe ovakvu ne bi se mijenjala uopće - kaže. - Moj san je otići u Mozambik, tamo imam polubraću i polusestre… I mislim da je to najveći san koji želim - priznala je.