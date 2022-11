Anđa Marić o teškoj dijagnozi: 'Sramila sam se zbog svega...'

Pjevačica Anđa Marić (46) priznala je u emisiji 'U svom filmu' kako osjeća umor već nakon prvog tuširanja, a sve uslijed multiple skleroze. Autoimune bolesti, koju su joj liječnici dijagnosticirali u 35. godini. Osim toga, ispričala je kako se svako malo uhvati u razmišljanju kako joj je težak život, ali onda se trgne i kaže sama sebi 'nema veze'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Neki su joj savjetovali da krene psihologu jer je dijagnoza suviše teška da bi se njome sama nosila.

- Igrom slučaja moj terapeut gostovao je u Mišakovoj emisiji i tada sam rekla da je on moj čovjek i razumijem ga što govori. Upisala sam školu za osobni razvoj kod njega, kod Tomislava Kuljiša te sam kasnije krenula na trening za psihoterapeuta, da to postanem. Međutim, nisam nastavila u tom smjeru raditi, nego sam dalje tražila druge modalitete. Kad dobiješ tako tešku dijagnozu i prognozu svog budućeg života, nisam se htjela s tim pomiriti. Krenula sam halapljivo učiti o mozgu, tijelu, neuroplastici i epigenetici. Sada znam više nego mnogi zdravstveni radnici jer oni su fokusirani na svoj segment koji rade. Eksperti su u tome, ali ja sam najveći ekspert za mene i moje zdravlje - rekla je Anđa, koja je o ovoj bolesti pisala u svojoj knjizi 'Moja revolucija u 365 dana'.

- Knjiga je postavljena kao transkript videa od 365 dana da se pojavim svaki dan u svojem životu i snimim video, da moram to napraviti. Napravila sam svoj YouTube kanal i to je bio moj veliki izlazak iz tog autoimunog ormara. U njemu sam se skrivala srameći se zbog svega što mi se dogodilo. To nije kognitivan sram, to je prirodna biološka pojava. Imamo sram od odbacivanja od ostatka plemena - ispričala je.

Naglasila je kako je ovo njeno dvanaesto poglavlje, a prva četiri su plakanje na podu kupaonice, skrivanje ispod pokrivača i život u zatvorenoj sobi.

- Vjerujem da svi imamo jednake mogućnosti i da svatko ima superheroja u sebi, samo što ga svi nisu bili prisiljeni prihvatiti. Imam vedriji karakter, ali sam izuzetno osjećajna. Na mene utječu neke stvari koje ne utječu možda na neke druge ljude - rekla je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nedavno je otkrila i kako je spremna pronaći novu ljubav.

- Htjela bih sada već imati partnera. Htjela bih imati frajera koji se neće osjećati kao da je 'uškopljen' kraj moje snage. Ali, to nikada nije bilo jednostavno ženama - rekla je Anđa za Story.

Foto: Instagram/IPA agency/ Elisabetta Sod

Najčitaniji članci