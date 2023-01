Anđa Marić pozirala je s ocem kojeg nemamo priliku vidjeti često: 'Eto na koga ste lijepi...'

Pjevačica Anđa Marić (46) objavila je fotografiju na kojoj sjedi i pije kavu u ugodnom muškom društvu.

Pjevačica je pozirala s ocem i njegovim starijim bratom, a uz fotku je dodala i pjesmu Olivera Dragojevića 'Trag u beskraju'.

- S tatom i njegovim najstarijim bratom na kavi (muziku je izabrao Daddy-O) - napisala je Anđa u opis fotografije.

'Eto na koga ste tako lijepi', 'Pozdrav tati. Upoznala sam ga na promociji. I naravno svima i pozdrav i sretna 2023.', glasili su komentari.

Anđi su otac, sin Gašpar i braća Zoltan i Jerko najveća podrška otkako je obolila od multiple skleroze 2012. godine.

Pjevačicu, unatoč bolesti, ništa ne ometa u obavljanju raznih aktivnosti te je uzela život u svoje ruke. Proputovala je pola svijeta i prisjetila se kako se to tati nije baš svidjelo.

- Tati nisam rekla do zadnjeg dana jer me nije ni pitao kamo idem na more, a kad me je konačno nazvao da me pita kamo idem, rekla sam mu da idem na Cortezovo more. Pitao me što će mi to, a poslije je u povjerenju rekao mom mlađem bratu da se nada da mi je ovo zadnje takvo putovanje pa mu je Zoltan rekao: 'Samo se ti nadaj' - rekla je ranije Anđa za Večernji list.

Nedavno je pjevačica gostovala u emisiji 'Božić velikih želja' te je otkrila da je vjerovala u sebe u tim teškim trenucima.

- Sami se rađamo i sami umiremo. Vjerovala sam u sebe onda kada nitko drugi nije. Moji najbliži su gledali i mislili: 'Jadna ona sada je još i pošandrcala'. Vjerovala sam da ću hodati, da je sve samo privremeno - rekla je Anđa svojedobno.

