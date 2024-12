Anđa Marić pozirala u zagrljaju Afflecka! Prisjetila se susreta od prije 17 godina: 'Baš je visok!'

Ben Affleck je te večeri u Ljubljani prije 17 godina bio ljubazan, pristojan i vrlo visok. Na slici nosim štikle od 10 cm, a bez njih imam gotovo 180 cm, prisjetila se Anđa Marić (48), sad već davnog susreta s holivudskim glumcem na Dinersovoj zabavi u Sloveniji, koja je bila rezervirana isključivo za slovensku elitu, korisnike njihove crne kartice. Glumac se tad nije htio prošetati ni crvenim tepihom, a na party u Gospodarskom Rastavišću ušao je na stražnji ulaz.

Pjevačica je na svom Facebook profilu podijelila dvije fotografije na kojima pozira s Affleckom (52), koji je tad imao 35 godina. Iako nije bila službeno pozvana, na party je stigla kao gošća jedne uzvanice, gdje se i dogodio fatalni susret. Kako smo tad doznali od ljudi bliskih glumcu, cijelo popodne nije izlazio iz sobe. Sve do 19.55 sati, jer u 20 sati je trebao biti na partyju. Odradio je svojih sat i pol, navodno za oko 700.000 kuna, i direktno s partyja odvezli su ga na aerodrom, odakle je odletio za Kairo.

Foto: Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL

Očekivanja od zabave, Anđa kaže, i nije imala.

- Njoj i svima to je bio 'big deal', a ja sam išla sretna što ću se družiti s odraslima i malo pobjeći od djece i pelena - napisala je u objavi.

Otkrila je kako je njihovu zajedničkom poziranju prethodio maleni "sukob".

- Kad je pričao o svom Oscaru koji je dobio za film koji je napisao s frendom Mattom Damonom, 'Good Will Hunting', nepristojno sam se zaderala: 'And it was your only Oscar!'. Nisam mislila da će me čuti - jednostavno nisam razmišljala. Naravno, odmah mi je bilo žao što sam to izgovorila - opisuje Anđa.

Priznala je kako se u tim godinama, prije zdravstvenog incidenta "koji joj je donio duhovnu zrelost", ponašala impulzivno te gledala kako zabaviti sebe i ljude oko sebe.

- Kad su objavili da se možemo slikati s Benom ako stanemo u red, vidjela sam kako me, čim me ugledao, počeo dozivati: 'Chicken! Chicken! Come here!'. Dress code je bio crna elegancija, a ja sam tad došla u majici s natpisom Chicken, kao ponosna brend menadžerica projekta Wannabesociety. Majice koje smo prodavali bile su crne i bijele, odgovarajući na pitanje: 'What do I want to be today?'. Taj dan bila sam Chicken - kokoš, barem sam se tako ponašala. Iako sam ga prekinula dok je imao govor, dok smo se slikali, vidjela sam da mi nije zamjerio. Naprotiv, činilo se da sam ga upravo tom bezobraštinom zainteresirala - objasnila je i zaključila: "Da nisam bila u dubokom braku, a i on isto, pitala bih ga za broj telefona".