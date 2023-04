Anđela o gubitku starijeg brata: 'Ja znam da njegovo srce i dalje kuca, nekome je spasio život...'

Zajedno smo skupa, plava krvna grupa, kazao je Filip prije odlaska na poligon, ali ni zajedništvo koje su pokazali u posljednjoj igri za nagradu, nije im pomoglo do je osvoje, pa je nagrada od tri tisuće pesosa otišla u ruke crvenog tima.

Foto: Nova Tv

U svakoj rundi sudjelovala su tri natjecatelja iz oba plemena – jedan strijelac i dva pomagača. Zadatak im je bio da odguraju loptu do dvije stanice, gdje je strijelac morao pokupiti vreće s pijeskom. Kada su došli do kraja poligona, strijelac je trebao ubaciti vreće s pijeskom u koš, tako da one prije toga prođu kroz dva obruča. Onaj kome je to prvom pošlo za rukom osvojio je bod za svoje pleme, a pobijedilo je ono pleme koje je prvo osvojilo deset bodova. Iako je igra bila neizvjesna do samoga kraja, pobjednički bod crvenom timu donijela je Nikolina te je crveni tim pobijedio rezultatom deset naprama devet.

Foto: Nova Tv

- Drago mi je da su crveni pobijedili jer su zaslužili okusiti tu nagradu - komentirao je David koji je izgubio bod igrajući protiv Nikoline. Nakon pobjede crveni se tim na tržnici cjenkao za hranu, kako bi za iznos koji su dobili kupili što više namirnica.

Foto: Nova Tv

- Ova pobjeda je početak buđenja crvenog plemena i siguran sam da ćemo nastaviti surfati na tom valu - rekao je Luka. Međutim, teško mu je surađivati s Bojanom i Markom koji u njemu, tvrdi, izazivaju neugodnost, pa bi trzavice uskoro mogle izaći na vidjelo i u crvenom timu.

Foto: Nova Tv

U plavom plemenu, Anđela, koja je nedavno u 'Survivoru' proslavila 22. rođendan, prisjetila se kako je izgubila starijeg brata.

Foto: Nova Tv

- To se dogodilo na nogometu, imao je srčani zastoj nakon dvije minute utakmice.Taj dan sam bila doma i kad sam dobila poziv nisam mogla vjerovati. Bio je veliki sportaš i znao je s ljudima. Prije svake igre se prekrižim i kažem: 'Ajmo bato, ovo je za nas'. U glavi mi je da ćemo se opet sresti, kad tad, to je sigurno. Dosta puta znam leći u krevet i misliti: Da je barem tu. Fali mi. Znam da je tu s nama duhom i drago mi je da smo donirali srce jednom dječaku. Znam da njegovo srce i dalje kuca, nekome je spasio život - ispričala je Anđela.

