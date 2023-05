Anđela zamijenila tim i brutalno uvrijedila Denisa: Gledaj širu sliku, a ne samo ravno kao konj

U igri za osobni imunitet u Survivoru dvostruku moć ogrlice ponovo je dobio Denis, a David koji se oporavlja od ugriza tarantule nije mogao biti izglasan. Denis je stoga došao kod Sanje kako bi prokomentirali koga će nominirati, a kad je vidio nastambu koju si je napravila na plaži u strahu od novih životinjica u kampu, rekao je:

- Za razliku od njezinih drugih projekata, ovo je Dubai.

Naime, natjecatelje je u noći opet iznenadila mala životinja, no iako su bili u strahu da ih je opet posjetio pauk, bio je to samo rak.

Foto: Nova Tv

- Usred noći me probudio jedan rak. Hodao mi je preko glave, mislila sam da je pauk, šutnula sam ga s lica i skočila s kreveta, a onda su se svi probudili - ispričala je Nora, a Sanja se povukla na plažu gdje je zbog straha od tarantula izgradila vlastitu nastambu.

Budući da ima problem s nogom, Anđela je zamolila Denisa da je nominira, a nakon što je on to odbio, dogovorila se s ostatkom ekipe da je izglasa. Na Denisovo pitanje Sanji, mislili da bi Leo glasao za njega da ima ogrlicu, Sanja je izrazila antipatiju prema njemu.

Foto: Nova Tv

- Smeta mi što Leo nije muškarac sa stavom - rekla je Sanja u razgovoru s Denisom te dodala da je razmišljala o tome da ona pošalje Lea u duel, u slučaju da osvoji ogrlicu.

Denis je odmah na početku vijeća iskazao sumnje u to koga izabrati za duel. Članovi plavog tima glasali su za Anđelu, Antoniu i Noru, a najviše je glasova dobila Anđela, njih četiri, dok su Antonia i Nora dobile po jedan glas.

Foto: Nova Tv

- Očekivano mi je ovo. U duelu ću se boriti mirne glave i do kraja. Samo me zanima s kim, hoće li to biti Antonia ili Nora, da vidim piše li se jedno, a drugo govori - kazala je Anđela, pri tom misleći na Denisovo ponašanje. On ju je pak pitao hoće li dati sve od sebe u duelu, a ona je odgovorila potvrdno, dodavši:

- Gledaj širu sliku, a ne kao konj ravno.

- „Ne znam što reći - rekao je Denis na to te dodao: 'Da se sjetim što sam htio reći, da ne počnem njikati kao konj', a potom je pitao Lea koga bi izabrao za duel da je dobio ogrlicu.

Foto: Nova Tv

Nakon što je Leo odgovorio da nije o tome razmišljao, jer nije osvojio ogrlicu, Denis se odlučio za Antoniu kao drugu osobu za duel, iako je za vrijeme nominacija na papir zapisao Norino ime.

Nakon što je otkriveno tko ide u duel, plavo se pleme opet porječkalo.

Foto: Nova Tv

- Hoćete izbaciti Lea da se ne može glasati za vas - konstatirala je Anđela te je Antonia Denisa i Davida optužila da manipuliraju.

- Znaš koja je razlika između vas i nas? Mi smo svi bili otvoreni i otvoreno smo rekli zašto glasamo, a vi sve lažno predstavljate - rekla im je Antonia.

U prenošenju valjaka u duelu, uspješnija je bila Antonia, pa je ona ta koja se vratila u pleme, a Anđela svoj put u Survivoru nastavlja, ali samo u ulozi porotnika.

- Ušla sam u ovaj show misleći da sam fizički najgora i da fizički nisam spremna, jer su svi sportaši. Ja sam bivša sportašica. Izgledi su se pokazali malo drugačiji - komentirala je, a plemenu je poručila: 'Sutra je igra za nagradu, morate jesti, pobijedite crvene'.

