Obavijesti

Show

Komentari 1
GUINNESSOV REKORDER

Umro Biba Struja: Bio je i u Supertalentu. Kroz tijelo je provodio struju, bio senzacija

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Umro Biba Struja: Bio je i u Supertalentu. Kroz tijelo je provodio struju, bio senzacija
5
Foto: NOVA TV

Biba Struja šokirao je javnost neobičnim eksperimentima, a njegovi nastupi obilježili su televiziju i rekorde

Slaviša Pajkić, poznat kao Biba Struja, preminuo je u 69. godini života, potvrđeno je iz obitelji, prenosi Telegraf.rs. Kako je ispričao njegov sin, Pajkić je umro u nedjelju, a pokopan je dan kasnije na groblju u rodnoj Poljani kod Požarevca, gdje je i rođen 1957. godine. Javnosti je postao poznat po neobičnim i često šokantnim eksperimentima u kojima je demonstrirao sposobnost provođenja električne energije kroz vlastito tijelo, bez vidljivih posljedica, tvrdeći da može i upravljati strujom. Svoju neobičnu sposobnost otkrio je još kao tinejdžer, dok je radio u bravarskoj radionici. Tada je primijetio da mu dodir s naponom od 220V ne uzrokuje bol, što je izazvalo strah kod vlasnika radionice koji mu je ubrzo dao otkaz. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom godina privlačio je veliku pozornost javnosti i često gostovao u televizijskim emisijama, gdje je izvodio svoje eksperimente. Nastupao je 2018. i u Supertalentu u Hrvatskoj. 

Slaviša je čovjek-struja: 'Moja žena ima električni orgazam'

Njegove sposobnosti dovele su ga i do Guinnessove knjige rekorda. Prvi rekord upisan je 1983. godine, kada je zabilježeno da može izdržati napon od najmanje 220V.

Foto: NOVA TV

Drugi rekord postavio je 2003. u Švedskoj, gdje je, koristeći vlastito tijelo kao vodič, zagrijao 15 mililitara vode sa sobne temperature na 97 stupnjeva Celzija za jednu minutu i 37 sekundi.

Lazarevac: Slaviša Pajki? poznatiji kao 'Biba Struja' propušta el. struju kroz tijelo
Lazarevac: Slaviša Pajkić poznatiji kao 'Biba Struja' propušta el. struju kroz tijelo | Foto: Krunoslav Petric/PIXSELL

Prema dostupnim istraživanjima, njegovo tijelo imalo je rijetki genetski poremećaj, ektodermalnu displaziju, zbog koje je imao suhu kožu bez dlaka i znojnih žlijezda. Upravo ta karakteristika davala je njegovoj koži izrazito visoku otpornost, pa su mjerenja pokazala da može imati električni otpor i do 50 puta veći od prosječnog čovjeka.

O njegovu neobičnom životu snimljen je i dokumentarni film Biba struja 'battery man' iz 2012. godine.

Njegovi eksperimenti i danas izazivaju rasprave, ali nema sumnje da je ostavio snažan trag kao jedna od najneobičnijih javnih figura s ovih prostora.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026