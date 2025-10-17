Obavijesti

SMIJEH KAO LIJEK

Anđelka iz 'Andrije i Anđelke' rasprodala je monodramu u Zagrebu, dodali novi datum

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Anđelka iz 'Andrije i Anđelke' rasprodala je monodramu u Zagrebu, dodali novi datum
3
Foto: Studio STROJ

Zagrebačka izvedba monodrame 'Što me opet snađe' zakazana za 19. listopada rasprodana je u rekordnom roku, zbog čega je dodan novi termin 2. prosinca u zagrebačkoj Scenoteci

Ako vjerujete da je smijeh najbolji lijek, Anđelka Žugić ove jeseni ima spremnu terapiju - monodramu 'Šta me opet snađe', koja nakon rasprodanih izvedbi diljem regije kreće na novu turneju u Hrvatskoj i Sloveniji! Publika diljem Hrvatske i Slovenije već zna - Anđelka u ovoj komediji donosi sat vremena iskrenog, duhovitog i terapeutski oslobađajućeg smijeha, a interes ne jenjava ni ove jeseni.

Zagrebačka izvedba zakazana za 19. listopada rasprodana je u rekordnom roku, zbog čega je dodan novi termin 2. prosinca u zagrebačkoj Scenoteci, što je ujedno i posljednja izvedba predstave u Zagrebu ove godine.

PREMIJERA U SCENOTECI Redateljica 'Junaka Pavlove ulice': Vršnjačko nasilje ne jenjava, danas je još okrutnije
Redateljica 'Junaka Pavlove ulice': Vršnjačko nasilje ne jenjava, danas je još okrutnije

Predstava 'Šta me opet snađe' svojevrsni je nastavak iznimno uspješnog hita 'Šta me snađe' sa preko 250 izvedbi u 55 gradova, 15 zemalja i s više od 240.000 gledatelja. Riječ je o duhovitoj i dirljivoj priči koja tematizira život nakon razvoda kroz lik Jovanke 'Joke' Jakovljević, žene u kasnim tridesetima koja se nakon raspada braka nađe u emocionalnom ringu života.

Foto: Studio STROJ

U pokušaju da pronađe 'novi život' i 'novu sebe', uz pomoć prijateljica, majke, bake, astrologinje i psihologinje - koje sve utjelovljuje sama Anđelka - junakinja prolazi kroz niz situacija koje izazivaju smijeh, ali i pozivaju na introspekciju. Jesenska turneja započinje rasprodanom izvedbom u Zagrebu ovog vikenda, a nastavlja se nastupima u Mariboru 20. listopada i Osijeku 21. listopada.

Do kraja ove kalendarske godine Anđelka će nasmijavati publiku i u Pazinu (29. studenog), Bjelovaru (30. studenog), Sisku (1. prosinca) i Karlovcu (3. prosinca), a podsjećamo, ukoliko ste zakasnili na zagrebački nastup, još stignete nabaviti ulaznice za reprizu 2. prosinca u Scenoteci - jer kako i sama Anđelka duhovito poručuje u najavnom videu: 'Za hitne intervencije na duši - obratite se najbližem kazalištu, jer je smijeh najbolji lek!'

