Obavijesti

Show

Komentari 1
PREMIJERA U SCENOTECI

Redateljica 'Junaka Pavlove ulice': Vršnjačko nasilje ne jenjava, danas je još okrutnije

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 2 min
Redateljica 'Junaka Pavlove ulice': Vršnjačko nasilje ne jenjava, danas je još okrutnije
5
Foto: PROMO

Ova kazališna avantura nije samo zabava nego i vrijedan podsjetnik mladima na suosjećanje, poštenje i snagu pravog prijateljstva, ali i odraslima, govori redateljica Aida Bukvić. Premijera je 18. listopada

Jedan je to od “najznačajnijih djela” dječje književnosti 20. stoljeća. Riječ je o romanu Ferenca Molnara “Junaci Pavlove ulice”, koji govori o sukobu dviju skupina dječaka u “borbi” za svoje igralište. Teme su prijateljstva, borbe, ustrajnosti, odrastanja... A na kazališne daske sad će ga postaviti Kerekesh Teatar i Zia Produkcija.

SJAJAN PROGRAM U SCENOTECI Slavljenički 'Dimnjačar', koji je došao do 1400. izvedbe, a onda veliki kazališni hit 'Iva i Gloria'
Slavljenički 'Dimnjačar', koji je došao do 1400. izvedbe, a onda veliki kazališni hit 'Iva i Gloria'


Premijera je 18. listopada u zagrebačkoj Scenoteci, a “pod redateljskom palicom Aide Bukvić, i adaptacijom teksta Matka Botića, priča dobiva suvremeni ritam i dinamiku - uz spektakularnu scensku igru, vratolomije, borbe, emocije i neočekivane obrate. Glumačku ekipu čine mladi i talentirani glumci Andrija Nazlić, Timon Špalj, Leon Dubroja, Lorenco Raušević i Roko Protić, koji publici donose dirljivo i autentično iskustvo”.

Foto: PROMO


Za Aidu Bukvić ovo nisu prvi “Junaci Pavlove ulice”, radila ih je i prije 15 godina u KNAP-u, a glumili su tad Sven Madžarević, Tomislav Krstanović, Petar Cvirn, Silvio Vovk i Zoran Pribičević.

PREMIJERA U SCENOTECI Smijeha i zabave ne nedostaje: Predstava 'Penzići luduju' glumcima je 'proba za mirovinu'
Smijeha i zabave ne nedostaje: Predstava 'Penzići luduju' glumcima je 'proba za mirovinu'


- I tad je to bila jako aktualna predstava, a bojim se da je danas još i više. Vršnjačko nasilje ne jenjava, uzelo je maha, čak je postalo i još okrutnije - rekla nam je Aida Bukvić pa nastavila:
“Imam divnu ekipu, pet mladih glumaca, koji su netom ‘izašli’ s Akademije, vrlo su marljivi i inspirativni, željni su rada i dokazivanja. To se sve spojilo, pretvorilo se u lijepi proces u, nažalost, aktualnome materijalu. Mislim da treba biti dostupan mladim generacijama, za razgovor pedagozima i učiteljima”.

Foto: PROMO


Ova kazališna avantura predviđena je za djecu i mlade, “ali i za sve odrasle koji se s nostalgijom prisjećaju svoje mladosti i lektire koja je obilježila generacije”.
- To je lektira u osnovnoj školi, ali i stariji se moraju i naučiti, a i podsjetiti se, kako je biti odrastao i autoritet jer mlađi gube vjeru u autoritete. To je djelo koje smo svi čitali u formativnim godinama, u mojim nema osobe koja se toga ne sjeća, tako da vjerujem da će roditeljima biti lijepo prisjetiti se ovog djela - kaže nam Aida Bukvić.

POZIRAO KAO JACK NICHOLSON Jan Kerekeš: Kada mi kći kaže ‘Tata, fališ mi’, stisnem kočnicu. Kulturni centar? Odahnuo sam
Jan Kerekeš: Kada mi kći kaže ‘Tata, fališ mi’, stisnem kočnicu. Kulturni centar? Odahnuo sam


Važna je i poruka koju šalju ovom predstavom: “Ono što ovu predstavu čini posebno važnom jest i snažna poruka o problemu nasilja - od školskih dvorišta do ulica. Kroz priču ‘Junaka’ jasno se pokazuje da nasilje nikad nije rješenje, nego samo stvara nove sukobe. Upravo zato ova predstava nije samo zabava nego i vrijedan podsjetnik mladima na suosjećanje, poštenje i snagu pravog prijateljstva”.
Nakon premijere u Scenoteci 18. listopada sljedeće izvedbe na rasporedu su 26. listopada, u dva termina, u 11 i u 17 sati, te 8. i 9. studenoga, kada su predviđene samo jutarnje izvedbe.

Foto: PROMO


Uz to već su dogovoreni i termini za škole, od ponedjeljka do petka u jutarnjim satima, pa će i najmlađa publika iz cijelog Zagreba imati priliku upoznati Nemečeka i njegovu družinu na sceni. “Junaci Pavlove ulice” vraćaju nas u djetinjstvo, podsjećaju na vrijednosti koje nikad ne zastarijevaju i otvaraju prostor za razgovor o važnim temama među djecom i mladima. To je predstava koja će jednako dirnuti i djecu i odrasle - jer svi smo mi nekada bili dio neke “ulice”... 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Obiteljski nastup koji je oduzeo dah: Šuput kroz suze pritisnula zlatni gumb u 'Supertalentu'
TREĆA AUDICIJSKA EPIZODA

Obiteljski nastup koji je oduzeo dah: Šuput kroz suze pritisnula zlatni gumb u 'Supertalentu'

Obitelj Duo Turkeev & Kids, mama, tata i njihova djeca, izveli su dirljivu zračnu akrobaciju koja je rasplakala Maju Šuput
Umrla je Diane Keaton (79)
LEGENDARNA GLUMICA

Umrla je Diane Keaton (79)

Vijest je za magazin People potvrdio glasnogovornik obitelji, navevši da je glumica umrla u svom domu u Kaliforniji. Njezini najbliži zamolili su za privatnost u ovim teškim trenucima
Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda
OVAKO SE MIJENJALA

Sjećate se nje? Ines Petrić je rekorderka u 'Ljubav je na selu', a evo kako ona danas izgleda

Ines Petrić se prije 10 godina prvi put okušala u popularnom reality showu i od tada se gotovo pa redovno prijavljuje. U ulozi kandidatkinje tako smo ju gledali čak sedam puta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025