Redateljica 'Junaka Pavlove ulice': Vršnjačko nasilje ne jenjava, danas je još okrutnije

Jedan je to od “najznačajnijih djela” dječje književnosti 20. stoljeća. Riječ je o romanu Ferenca Molnara “Junaci Pavlove ulice”, koji govori o sukobu dviju skupina dječaka u “borbi” za svoje igralište. Teme su prijateljstva, borbe, ustrajnosti, odrastanja... A na kazališne daske sad će ga postaviti Kerekesh Teatar i Zia Produkcija.



Premijera je 18. listopada u zagrebačkoj Scenoteci, a “pod redateljskom palicom Aide Bukvić, i adaptacijom teksta Matka Botića, priča dobiva suvremeni ritam i dinamiku - uz spektakularnu scensku igru, vratolomije, borbe, emocije i neočekivane obrate. Glumačku ekipu čine mladi i talentirani glumci Andrija Nazlić, Timon Špalj, Leon Dubroja, Lorenco Raušević i Roko Protić, koji publici donose dirljivo i autentično iskustvo”.

Foto: PROMO



Za Aidu Bukvić ovo nisu prvi “Junaci Pavlove ulice”, radila ih je i prije 15 godina u KNAP-u, a glumili su tad Sven Madžarević, Tomislav Krstanović, Petar Cvirn, Silvio Vovk i Zoran Pribičević.



- I tad je to bila jako aktualna predstava, a bojim se da je danas još i više. Vršnjačko nasilje ne jenjava, uzelo je maha, čak je postalo i još okrutnije - rekla nam je Aida Bukvić pa nastavila:

“Imam divnu ekipu, pet mladih glumaca, koji su netom ‘izašli’ s Akademije, vrlo su marljivi i inspirativni, željni su rada i dokazivanja. To se sve spojilo, pretvorilo se u lijepi proces u, nažalost, aktualnome materijalu. Mislim da treba biti dostupan mladim generacijama, za razgovor pedagozima i učiteljima”.

Foto: PROMO



Ova kazališna avantura predviđena je za djecu i mlade, “ali i za sve odrasle koji se s nostalgijom prisjećaju svoje mladosti i lektire koja je obilježila generacije”.

- To je lektira u osnovnoj školi, ali i stariji se moraju i naučiti, a i podsjetiti se, kako je biti odrastao i autoritet jer mlađi gube vjeru u autoritete. To je djelo koje smo svi čitali u formativnim godinama, u mojim nema osobe koja se toga ne sjeća, tako da vjerujem da će roditeljima biti lijepo prisjetiti se ovog djela - kaže nam Aida Bukvić.



Važna je i poruka koju šalju ovom predstavom: “Ono što ovu predstavu čini posebno važnom jest i snažna poruka o problemu nasilja - od školskih dvorišta do ulica. Kroz priču ‘Junaka’ jasno se pokazuje da nasilje nikad nije rješenje, nego samo stvara nove sukobe. Upravo zato ova predstava nije samo zabava nego i vrijedan podsjetnik mladima na suosjećanje, poštenje i snagu pravog prijateljstva”.

Nakon premijere u Scenoteci 18. listopada sljedeće izvedbe na rasporedu su 26. listopada, u dva termina, u 11 i u 17 sati, te 8. i 9. studenoga, kada su predviđene samo jutarnje izvedbe.

Foto: PROMO



Uz to već su dogovoreni i termini za škole, od ponedjeljka do petka u jutarnjim satima, pa će i najmlađa publika iz cijelog Zagreba imati priliku upoznati Nemečeka i njegovu družinu na sceni. “Junaci Pavlove ulice” vraćaju nas u djetinjstvo, podsjećaju na vrijednosti koje nikad ne zastarijevaju i otvaraju prostor za razgovor o važnim temama među djecom i mladima. To je predstava koja će jednako dirnuti i djecu i odrasle - jer svi smo mi nekada bili dio neke “ulice”...