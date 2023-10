Andi (14) otplesao u polufinale zbog Martine Tomčić: 'Ti ćeš biti svjetska zvijezda. Fantastično!'

Briljantnim plesnim pokretima Andi Ismaili (14) ostavio je cijeli studio u 'Supertalentu' bez teksta. Na početku je ispričao da je nastup posvetio ocu te da ga želi učiniti ponosnim.

- Kada ljudi vide muškog plesača to im je čudno. Dosta su me zlostavljali. Jedna učiteljica mi je rekla nešto što me jako povrijedilo. Maltretiranje me ojačalo. Zahvalan sam svojoj obitelji što su mi podrška od moga prvog plesnog koraka - rekao je Andi.

Foto: Nova Tv

Najviše je zadivio Martinu koja je njegovu točku nagradila zlatnim gumbom i osigurala mu direktan prolaz u polufinale.

- Fantastičan si, znaš? Bit ćeš svjetska zvijezda. I dalje se tresem nakon ovoga - poručila mu je Martina, pa dodala:

- Vidimo se u polufinalu i, molim te, pripremi se i ponesi svoju strast, samopouzdanje, veselje i ostani ono što jesi.

Foto: Nova Tv

- Bilo je predivno. Količina tvog samopouzdanja na sceni je zapanjujuća - rekla je Maja.

Foto: Nova Tv

Ovaj mladi zaljubljenik u ples dolazi iz malog mjesta u Makedoniji i plesom se počeo baviti prije šest godina. To je njegovo sigurno mjesto iz kojeg crpi najviše samopouzdanja, a po dolasku na pozornicu Supertalenta to samopouzdanje i strast donijeli su mu zlatni uspjeh.