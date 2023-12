Andi Ismaili svojim je nastupom rasplakao Martinu: 'Ovo je bol, najljepša koju sam vidjela...'

Mladi plesač Andi Ismaili (14) ponovno je oduševio publiku i žiri 'Supertalenta', ovaj puta u finalnoj epizodi.

Andi je zaplesao u bijelom kompletu uz talijansku pjesmu 'Ti voglio bene assai', a Martina se u jednom trenutku rasplakala.

Foto: Luka Dubroja

- Ne mogu biti ponosnija nego što upravo jesam. Bila je ovo najljepša bol koju sam ikada vidjela. Ti stvarno ovo zaslužuješ. Zaslužuješ biti ovdje večeras - rekla mu je Martina.

Andi je prije nastupa priznao da je večeras posebno uzbuđen.

Foto: Nova Tv

- Definitivno osjećam jaku povezanost s Martinom. I jedva čekam ponovno ju učiniti ponosnom u finalu. Jako sam zahvalan na ovom natjecanju, jer mi nijedno drugo natjecanje nije dalo toliko samopouzdanja kao Supertalent i hvala im na tome. Svim dječacima i djevojčicama bih rekao, bez obzira odakle dolazite, bez obzira kojeg ste roda ili boje kože, vjerujte u sebe i dođite na Supertalent jer tu će vam se ostvariti snovi. U finalu ću svakako dati sve od sebe. Ovo će biti moja najemotivnija izvedba dosad. Toliko sam uzbuđen zbog ovog finala da bih mogao iskočiti iz vlastitog tijela. I bit ću jako, jako tužan kad cijelo ovo iskustvo završi - poručio je.

Prisjetimo se, Andi je na 'Supertalent' stigao iz Sjeverne Makedonije, a priznao je da je zbog svoje ljubavi prema plesu često postajao žrtvom vršnjačkog nasilja.

Foto: Nova TV

- U mome gradu dosta me zlostavljaju. To se događa svakodnevno i konstantno. Kad ljudi vide muškog plesača, to im je nešto neuobičajeno. Tako da me to ne iznenađuje. Jednom se za mene dogodila dosta traumatična stvar. Jedna profesorica rekla mi je nešto vrlo uvredljivo. Kad tinejdžer takvo nešto čuje, to mu automatski uništi samopouzdanje. Od učenika to još i razumijem, prolaziti kroz maltretiranje je faza. To je nešto kroz što svi prolazimo. No od odrasle žene smatram da to nije u redu. Maltretiranje me ojačalo. Zbog toga sam danas jača i bolja verzija sebe - rekao je ranije.