Andiju je žiri predvidio svjetsku slavu: 'Ti si ono što ja želim kao gledatelj vidjeti i osjetiti, bravo'

U trećoj polufinalnoj epizodi 'Supertalenta' nastupio je i Martinin zlatni gumb – 14-godišnji plesač Andi Ismaili kojemu je žiri predvidio svjetsku slavu.

- Bio sam jako nervozan, brinuo sam se hoću li se svidjeti žiriju, hoću li se osramotiti na televiziji... No kad sam vidio Majin izraz lica i kako joj je vilica pala do poda, znao sam. Ako nešto radiš, radi to sa strašću ili uopće nemoj to raditi - rekao je Andi prije svog polufinalnog nastupa.

Foto: NOVA TV

Zlatni gumb je, kako kaže, sanjao otkad se rodio i on se upravo i dogodio.

- To što sam prvi muški pesač u svom gradu je velika stvar. Ovo natjecanje je jako važno za mene. Ovo je za mene prekretnica. Ovo je najveća stvar u mojem životu. Pomoći će mi da me netko primijeti, da se promoviram i na tome sam jako zahvalan - rekao je Andi prije nego što je opet stao na pozornicu pred žiri.

- Za početak, ti jesi ples, ti si utjelovljenje izvedbenih umjetnosti, ti si ono što ja kao gledatelj želim vidjeti i osjetiti. Ljepota ovog trenutka izaziva mi suze, to je bolno, ali je to je ona vrsta boli koju želiš osjetiti. Zahvalna sam ti za večerašnji nastup, ali i ono što si naučio nas odrasle, ne samo da možemo učiti od djece, mi bi smo svaki dan trebali učiti od djeteta poput tebe - zaključila je emotivna Martina.

Foto: NOVA TV

- Nevjerojatno, Andi je ples, ples si ti, sjajna koreografija - dodala je Maja.

- Vjerujem da sam stvoren da bih plesao - složio se Andi.

- Sviđa mi se i drama i glazba, ali najviše si mi se svidio kao glumac. U ovom poslu kojim ćeš se baviti ti ćeš biti velika zvijezda, a tvoje glumačke sposobnosti će ti pomoći - primijetio je Fabijan.

Foto: NOVA TV

- Odličan si u pokretima, piruetama, ali bio sam stvarno oduševljen početkom kad si nešto radio s rukama i za mene je to bio najbolji dio nastupa. Ne znam hoćeš li postati velika zvijezda plesač, ali sad već jesi veliki plesač - zaključio je Davor u svom stilu.