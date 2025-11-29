Nakon ‘Stani’ i ‘Na Magistrali’, redateljici Andrei Buči rodila se ideja da uđe u vlak i ode u Slavoniju i tako je nastao serijal ‘Brže ne može’
Andrea Buča za 24sata: 'Danas biram svoje bitke. Da me netko baci u Saharu, snašla bih se!'
Od utorka, 25. studenog na HRT-u gledamo novi dokumentarni serijal "Brže ne može" autorice i redateljice Andree Buče. Nakon serijala "Stani" i "Na Magistrali", ponovno je krenula u potragu za inspirativnim pričama, a na tom putu inspirirala ju je legendarna Katharine Hepburn, koju je i rekreirala na našem snimanju. U razgovoru nam otkriva kako je ideja nastala, što ju je inspiriralo, gdje pronalazi kreativnu energiju kad je tempo nemilosrdan te zašto i dalje vjeruje da je hrabrost najveći saveznik svakog stvaratelja. Ovo je priča o vlaku, o Slavoniji, o ljudima - ali i o autorici koja u svakom projektu ponovno pronalazi sebe.
