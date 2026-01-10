Obavijesti

Pratite s nama uživo: Uskoro počinje napeta polufinalna večer showa 'The Voice Kids'

Pratite s nama uživo: Uskoro počinje napeta polufinalna večer showa 'The Voice Kids'
Foto: Dario Njavro/HRT

Vanna, Mia Tolja i Gobac moraju prepoloviti svoje timove - od šesnaest mladih pjevača samo njih osam nastavlja dalje

The Voice Kids Hrvatska pozornica večeras postaje najuzbudljivije mjesto - vrijeme je za polufinale.

Sve je u mentorskim rukama jer Vanna, Mia Tolja i Gobac moraju prepoloviti svoje timove - od šesnaest mladih pjevača samo njih osam nastavlja dalje.

Uskoro više...

