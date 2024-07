Andrea Šušnjara o Huljiću: Bila sam u teškoj situaciji i on mi je pomogao. Sam Bog ga je poslao

Pravi razlog odlaska iz grupe Magazin je moja želja za promjenom. Odsad ću sebi biti na prvome mjestu. Razmišljam o budućnosti i dovodim si život polako u red. Trebalo mi je puno vremena da donesem ovu odluku, nisam je donijela preko noći, rekla je Andrea Šušnjara za Story.hr. Pjevačica nakon 14 godina napušta grupu Magazin.

ARHIVA - 2016. Zagreb: Petar Grašo uz Hanu Hulji? predstavio svoj novi singl Srce za vodi?a | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Za Tončija Huljića kaže da joj je puno pomogao u životu i karijeri.

- Da nije bilo Tončija, ne bih danas bila ovdje. Pomogao mi je u životu i u karijeri više nego što on misli i zna da jest. Doživotno sam mu dužna i zahvalna jer mi je dao priliku. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji i on mi je pomogao. lako me nije poznavao, ponašao se prema meni kao da sam njegovo dijete. Imao je puno strpljenja sa mnom i učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku rečenicu koju mi je rekao - rekla je pa dodala:

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Sam Bog ga je poslao u moj život. Kada sam odrasla i stala na noge u grupi, vidio je da odrađujem u Magazinu sve što treba i kako treba pa me pustio samu i nije se više miješao. Osnovao je svoj novi bend Madre Badessa, a ja sam nastavila hrabro voditi ovaj bend najbolje što znam i uspjela sam jer posao nikada nije patio. Voljela bih možda da je bio malo više prisutan u grupi jer bi meni bilo puno lakše.

storyeditor/2023-09-20/PXL_200923_103464629.jpg | Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)

Kaže da su ona i Tonči imali nesuglasice, ali se nikad nisu ozbiljno posvađali. S Tončijem već radi na novim pjesmama s kojima će se predstaviti publici kao solo pjevačica. U Magazinu, kaže, nije smjela slagati repertoar po svom ukusu, a sad će to moći.

- Složila sam repertoar po svom guštu, sastavljen od najvećih hitova i Magazina i ostalih izvođača. Dosad sam morala pjevati standardni repertoar grupe Magazin i nisam smjela ni ubaciti ni izbaciti pjesmu za koju sam smatram da je publika želi ili ne želi. Sada želim samostalno donositi odluke koje se odnose na mene i moju karijeru, a u Magazinu to nije bio slučaj - rekla je.