Andrea Šušnjara progovorila o zdravstvenim problemima: 'Važno je da postanemo svjesni'

U sklopu javnozdravstvene kampanje 'Dan crvenih haljina', na splitskoj modnoj reviji političarke su prošetale u crvenom kako bi podigle svijest o moždanom udaru kod žena. Na samom događaju našla se i glazbenica Andrea Šušnjara (35) koja je za In Magazin otkrila kako se i sama ima problema sa zdravljem.

- Imam i ja svojih zdravstvenih problema i briga, samo ih nikada ne spominjem u javnosti. Jako je važno da ljudi postanu svjesni koliko su bitni redoviti pregledi i uvijek pokušavam koliko mogu podići svijest o tome - izjavila je pjevačica poznate grupe Magazin.

Dodala je i kako ima svoje metode kojima održava zdravlje.

- Ne bavim se jogom ili tako nešto, sama se smirim pogotovo prije nastupa kada me uhvati nekada velika nervoza - rekla je.

Podsjetimo se, Andrea je jednom prilikom spomenula kako se borila s opakom bolešću koju je otkrila na preventivnom pregledu kada je imala samo dvadeset godina.

- Ne volim danas previše pričati o tome jer je sve to, hvala Bogu, iza mene. Sve to što sam prošla nije bilo lako, od operacije koja je uslijedila samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa kemoterapija koje sam prolazila. Ali, nikad se nisam predavala, nisam gubila vjeru - izjavila je tada za Jutarnji list.

