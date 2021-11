Dugogodišnji reporter Nove TV Andrija Jarak najpoznatiji je po svojim pričama iz kaznenog područja, a nakon 17 godina napušta medijsku kuću. Jarak postaje novi član tima RTL televizije. Odluku je donio jer, kaže, vrijeme je za nove profesionalne izazove.

Andrija je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih lica s karijerom dužom od dvadeset godina. Njegov svakidašnji dan je neizvjestan, a nekada nije siguran niti u to gdje će zaspati.

- Natprosječno neizvjesno. Nemam raspored unaprijed, moj dan određuju dnevni događaji. U nekim slučajevima znam unaprijed da ću pratiti Oluju, Kolonu sjećanja ili neka ranije zakazana suđenja, ali najčešće nisam siguran hoću li zaspati tamo gdje sam se probudio i gdje je najudobnije, u svom krevetu - rekao je prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

Iako često planira dan iz minute u minutu, kaže, najdraže mu je druženje s obitelji i prijateljima.

- Uvijek smo na neki način na čekanju, uz telefon ili blizu izvora informacija. No, druženja s prijateljima, izleti s obitelji čine onaj bitni dio punjenja energije u danima kad nisam na poslu - dodao je Jarak.

Živi u Zagrebu i žao mu je što više vremena ne može provoditi u svom rodnom Dubrovniku.

- Ako mene pitate, nikad nije dovoljno često biti u Dubrovniku. Ali on je stalno u meni. Volio bih da stignem češće boraviti u Gradu, ali stalno si govorim 'Još sam mlad, stignem sve'. Dalmacija ima poseban mentalitet koji je dio karaktera svakoga tko je rođen tamo. To je veselo, glasno, puno opuštenije i vedrije bez obzira na svakodnevicu, a opet se problemi riješe - objasnio je.

Kaže da mu je supruga Ivana najveća podrška u svemu, ali bi sigurno voljela da se bavi nekim mirnijim poslom. Njihova ljubav traje 23 godine čime se reporter nedavno pohvalio i na svome Instagram profilu.

- Ritam ovog posla nimalo nije lako pratiti pa ne provjeravam koliko je javljanja pogledala. Dovoljno je da znam da gdje god da jesam, doma će biti sve u najboljem redu jer su supruga i mama tu. Da bi voljela da se bavim nekim mirnijim poslom, sigurno bi, ali to je sada tako - ispričao je.

Dodao je i da bi za prijatelje učinio sve te da najviše voli i cijeni odanost u prijateljskim odnosima.

O svojem novom radnom mjestu Jarak se oglasio i putem Instagrama. Objavio je tako fotografiju uz opis u kojemu se prisjetio svoga rada na terenu, ali i zahvalio svim kolegama.

- 'Vani si, pričaj!', to sam čuo preko četiri tisuće puta u zadnjih 17 godina provedenih na Novoj TV. To je značilo da ulazim u domove ljudi kojima treba priopćiti najvažnije informacije iz središta zbivanja. Ogromna odgovornost i velika čast - biti njihovo oko i uho. Nerijetko se grlo stezalo od prizora, ali i srce skakalo od ponosa. Nakon toliko godina, vrijeme je za nove izazove. No, prije no što njih uzmem u naručje treba stati, udahnuti i najiskrenije reći - hvala. Kolegama s Nove tv na prigodama, iskustvima i svim krupnim i sitnim detaljima koji čine svakodnevicu. Posebno hvala gledateljima na povjerenju, poticajima i reakcijama. Zbog vas sve ima smisla - napisao je reporter.