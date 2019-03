Anezi poput Lidije Bačić izvela performans: Ionako sam nudist

Pjevačica i bivša natjecateljica reality showa 'Big Brother', Alena Nezirović Anezi (32) ponovno se oglasila na svom Instagram profilu te javno komentirala nedavnu objavu Lidije Bačić (33) u kojoj nosi izrezane hlačice i pokazuje golu stražnjicu.

- Inspirirana nedavnim 'gologuzim performansom' od stanovite pjevačice, samo večeras odlučila sam postati i seksi animatorica jer je to moj novi službeni naziv koji sam smislila za novu kategoriju koja se mahom nepošteno gura pod kategoriju pjevačica - napisala je Anezi te dodala kako to nije 'animir dama' jer to nije originalno. Uz maštoviti opis, Alena je objavila i video u kojem joj je guza u prvom planu.

Foto: Instagram

Anezi je dodala kako nije samo 'seksi animatorica' već i pjevačica, 'showbizerica', YouTuberica, reality sudionica i upravna pravnica.

Foto: privatni album

- Seksi animatorica. Priznajte da vas je animiralo, ali i bilo seksi. Kao što sam rekla svi smo mi božja djeca i ništa nije za osudu. Samo treba stari nazvati pravim imenom. Ulogu seksi animatorice ne bih jeftino naplaćivala, a cijela zarada išla bi u dobrotvorne svrhe - objavila je pjevačica.

- Jednog dana ako budem mega popularna i uspješna mogla bih se fotkati gola za neki časopis. Ionako sam nudist. Za svaki slučaj da ne bi bilo u DM-u 'Seksi ti je d*pe' ili 'Ne treba ti u glas i stas da budeš seksi animatorica jer znam i jedno i drugo. Samo čvrsto izražavam stav - rekla je Anezi.

Prije nekoliko dana, Anezi je poslušala zahtjev obožavatelja te javno komentirala najnoviju objavu Bačićke.

Foto: privatni album

Podsjetimo, Lille je pozirala u trapericama koje imaju rupe kako bi pokazala golu stražnjicu. Osim fotografije, fanove je 'počastila' i videom.

Foto: Instagram

- Pitaju me neki kako komentiram ovo? Pa evo: Moje mišljenje je da smo svi djeca božja i da je svatko od nas točno tamo gdje je sam zaslužio biti - napisala je Anezi o kolegici.

Pjevačica, koja je u realityjima 'Big Brother' i 'Gospodin Savršeni' vidjela priliku da se promovira, dodala je da tko nije, ne treba ni shvatiti, što je željela reći.

Foto: privatni album

- Kod mene gotovo ništa nije za osudu. I, da se razumijemo - Lili itekako ima vrhunski glas, to je jasno onom koji ima sluha. I, itekako ima i stas, to je jasno svakome tko ima vida - nahvalila je Lidiju.

Foto: Instagram/orijent

Ipak, istaknula je kako joj se, kad je počela snimati za YouTube, učinilo poštenim da si u opisu zanimanja, uz pjevačicu, doda i titulu youtuberice.

- Ako budem odlučila da u kontinuitetu pohoditi realityje stavit ću: serijska reality sudionica, obećavam - našalila se Anezi sama sa sobom

