Angela Basset bi mogla dobiti Oscara: Prva je to glumačka nominacija za Marvelov film

Glumica Angela Bassett (64) je nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu za Marvelov film 'Black Panther: Wakanda Forever' i time je ušla u povijest kao prva glumica nominirana za prestižnu nagrade za neki Marvelov film o superjunacima. POGLEDAJTE VIDEO: Bassette je u filmu utjelovila ožalošćenu kraljicu majku Ramondu. Glumica je već pobrala niz priznanja za svoju ulogu kraljice Ramonde. Među većim priznanjima dobila je nagradu Zlatni globus i Nagrada po izboru kritičara (BFCA) za sporednu glumicu. Također je nominirana za nagradu SAG. Foto: Aude Guerrucci/REUTERS Angeli je ovo druga nominacija za Oscara, nakon nominacije za najbolju glavnu glumicu 1994. za lik Tine Turner u filmu 'What's Love Got to Do With It'. Bassett se tako pridružila kolegicama Violi Davis (57), Octavii Spencer (52) i Whoopi Goldberg (67) kao jedna od rijetkih crnkinja koje su višestruko nominirane za Oscara. Foto: Supplied by LMK / IPA Prvi nastavak filma iz 2018., 'Black Panther' redatelja Ryana Cooglera, postao je prvi Marvelov film koji je dobio nominaciju za Oscara za najbolji film. Film u kojem glumio pokojni Chadwick Boseman kao kralj T'Challa, bio je nominiran u ukupno sedam kategorija Oscara, a osvojio je kostimografiju, produkcijski dizajn i originalnu glazbu. Foto: Twitter/Screenshot Filmovi o superjunacima iz stripova rijetko kada budu nominirani za Oscare, a još rjeđe pobjede, ali ipak postoje iznimke. Joaquin Phoenix (48) je osvojio Oscara za glavnog glumca 2020. za ulogu Arthura Flecka u filmu 'Joker'. Desetak godina ranije njegov prethodnik, Heath Ledger je 2009. posthumno osvojio Oscara za sporednu mušku ulogu za ulogu Jokera u drugom nastavku Nolanovog Batmana 'Dark Night' (Vitez tame). Dodjela 95. nagrade Oscara održat će se 12. ožujka.