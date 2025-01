Angelina Jolie nakon razvoda izlazi 'teža' za 77 milijuna eura

Angelina Jolie (49) i Brad Pitt (61) postigli su dogovor za razvod nakon osam godina dugotrajne borbe i sudova. Kako prenosi DailyMail, holivudska glumica trebala bi biti bogatija za više od 77 milijuna eura. Iako su predbračnim ugovorom osigurali da pojedinačna imovina bude odvojena, Angelina je i dalje dobila velike svote novca povezane s razvodom.

Holivudske zvijezde finalizirali su svoj razvod, a najveći dio zarade nakon razvoda Angelina je ostvarila 2021. godine kada je prodala 50 posto imanja Chateau Miraval - francuskog dvorca i vinograda za nešto više od 62 milijuna eura. Sudska bitka za to još uvijek je u tijeku. Navodno su Miraval namjeravali prenijeti svojoj djeci kako bi jednog dana mogli voditi posao, navodi DailyMail.

Foto: Louisa Gouliamaki

Prema izvoru stranog portala, Bradu je drago što je taj 'teret' konačno riješio. Navodno ga je Angelina opteretila.

Glumac zarađuje oko 20 do 30 milijuna eura po filmu, a njegova neto vrijednost procjenjuje se na gotovo 400 milijuna eura. Angelina je također, i dalje jedna od najbolje plaćenih glumica u Hollywoodu i zarađuje između 20 i 35 milijuna eura po filmu, navodi DailyMail.

FILE PHOTO: Brad Pitt and Angelina Jolie attend the premiere of The Normal Heart in New York | Foto: Andrew Kelly/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dvije godine nakon njihovog rastanka 2018. godine, Brad je Angelini posudio 7,7 milijuna eura za kupnju vile u Los Angelesu gdje trenutno živi. Strani izvor navodi i da je Angelina 2021. godine prodala sliku Winstona Churchilla za 11,1 milijuna eura, koju joj je darovao Brad i vjeruje se da je jedini Churchillov pejzaž iz razdoblja Drugog svjetskog rata.

Brad i Angelina kupili su i zajedničku kuću u New Orleansu 2007. godine za 3,3 milijuna eura, a prema izvoru prodali su je za 4,7 milijuna eura nakon razvoda.

Foto: RE/PRESS ASSOCIATION

Bivši bračni par zajedno ima šestero djece, a 12 godina bili su najpopularniji par na holivudskoj sceni. Upoznali su se 2004. godine na snimanju filma 'Gospodin i Gospođa Smith'.