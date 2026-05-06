Angelina Jolie prodaje kultnu holivudsku vilu za 30 milijuna $: Zauvijek napušta Los Angeles

Angelina Jolie prodaje kultnu holivudsku vilu za 30 milijuna $: Zauvijek napušta Los Angeles
Imanje s pedigreom na tržištu se prodaje za gotovo 30 milijuna dolara, a Angelina planira napustiti Hollywood čim joj najmlađa djeca postanu punoljetna

Angelina Jolie odlučila je staviti točku na jedno životno poglavlje. Slavna glumica i humanitarka prodaje svoje legendarno imanje u Los Angelesu, čime je potvrdila dugogodišnja nagađanja da planira napustiti Hollywood čim joj najmlađa djeca postanu punoljetna. Riječ je o potezu koji simbolizira novi početak daleko od grada u kojem je, kako je sama priznala, boravila isključivo zbog obveza proizašlih iz mučnog i javno eksponiranog razvoda.

Impozantna nekretnina u elitnoj četvrti Los Feliz, nekadašnji dom legendarnog redatelja Cecila B. DeMillea, ponuđena je na prodaju za 29,85 milijuna dolara. Jolie je vilu kupila 2017. godine za 24,5 milijuna dolara, nepunu godinu nakon što je podnijela zahtjev za razvod od Brada Pitta. Glavni razlog kupnje tada je bio, kako je rekla, da djeca budu blizu oca koji živi samo pet minuta dalje. Imanje se prostire na gotovo dva hektara i pruža potpunu privatnost, a uključuje glavnu rezidenciju u Beaux-Arts stilu s šest spavaćih soba i deset kupaonica, kuću za goste, kućicu uz bazen s teretanom te šarmantnu čajanu.

Oglas za prodaju vrlo je diskretan i ne sadrži fotografije unutrašnjosti, vjerojatno kako bi se zaštitila privatnost glumice i njezine obitelji. Umjesto toga, naglasak je na bogatoj povijesti imanja koje je DeMille kupio davne 1916. godine i u kojem je živio do svoje smrti. Zanimljivo je da je DeMille kasnije kupio i susjednu kuću, koja je jedno vrijeme pripadala Charlieju Chaplinu, te ih spojio staklenim hodnikom, stvorivši jedinstven kompleks.

Odluka o prodaji nije iznenadna. Jolie je već godinama otvoreno govorila o svojoj želji da napusti Los Angeles. Ključan je bio dogovor o skrbništvu koji ju je vezao za Kaliforniju sve dok njezino i Pittovo šestero djece ne postanu punoljetni. Taj trenutak konačno stiže u srpnju, kada blizanci Knox i Vivienne slave 18. rođendan.

U intervjuu za The Hollywood Reporter još 2024. godine, glumica je bila vrlo izravna.

​- Ovdje sam jer moram biti zbog razvoda, ali čim napune 18, moći ću otići.

Iza te izjave kriju se godine iscrpljujuće pravne bitke s bivšim suprugom, koja je službeno okončana tek u prosincu 2024., osam godina nakon razlaza. No, time sporovi nisu završili, jer se par i dalje sudi oko vlasništva nad francuskom vinarijom Château Miraval. 

S punoljetnom djecom - Maddoxom (24), Paxom (22), Zaharom (21), Shiloh (19) te Knoxom i Vivienne (18) - Jolie je slobodna ostvariti svoj san o životu globalne građanke. Planira vrijeme provoditi između New Yorka, gdje vodi svoj modni kolektiv Atelier Jolie, i svoje druge domovine, Kambodže, gdje posjeduje imanje i čija je državljanka. Kambodža ima posebno mjesto u njezinom srcu, ne samo zbog posvojenja najstarijeg sina Maddoxa, već i zbog humanitarnog rada koji je tamo započela.

