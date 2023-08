Angelina tužila Brada za fizičko zlostavljanje, a Amber i Johnny dugo su se borili zbog klevete

Razvod Britney Spears (41) i njenog supruga, glumca Sama Asgharija (29) vijest je koja je odjeknula cijelim svijetom. Nakon pet godina veze i godinu dana braka, njihovoj je ljubavi došao kraj.

Sam se oglasio na društvenim mrežama nakon što je podnio zahtjev za razvod i rekao kako Britney želi sve najbolje. Ipak, čini se da njihov prekid neće proći glatko. Sam je zaprijetio da će otkriti njene najsramotnije tajne ako ne budu promijenili uvjete predbračnog ugovora. Britney i Sam nisu jedine zvijezde koje prolaze ili su prošle kroz problematičan razvod. U nastavku vam donosimo poznate parove koji su imali skandalozan prekid.

Foto: Instagram

Brad Pitt i Angelina Jolie

Glumac Brad Pitt i glumica Angelina Jolie dugi su niz godina bili primjer 'savršene' veze i braka. Upoznali su se na setu filma 'Mr. and Mrs. Smith'. Tada je Brad bio vjenčan s Jennifer Aniston, s kojom se razveo zbog Angeline.

Zajedno su bili čak 12 godina, a Brad je Angelinu zaručio 2012. godine. Do tada su već imali šestero djece. Vjenčali su se dvije godine kasnije u Francuskoj. Na prvi pogled je sve izgledalo savršeno, ali samo dvije godine nakon vjenčanja su se razveli.

Angelina je podnijela zahtjev za razvod, a kao razlog je navela 'nepomirljive razlike'. Ubrzo je započela borba za skrbništvo nad njihovom djecom. Nešto kasnije je optužila Brada za fizičko zlostavljanje Maddoxa. Brada su oslobodili svih optužbi. Što se tiče skrbništva, Jolie tvrdi kako joj bivši suprug nije plaćao dovoljno veliku alimentaciju. S druge strane, Bradovi odvjetnici tvrde da joj je uplaćeno više od 1,3 milijuna dolara te da je Angelini posudio čak osam milijuna dolara. Službeno su se razveli 2019. godine, ali još uvijek vode bitku. Trenutačno se bore za imovinu, točnije oko njihovog imanja u Francuskoj i vinograda koji su zajednički posjedovali.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Johnny Depp i Amber Heard

Glumac Johnny Depp i njegova bivša supruga Amber Heard, upoznali su se 2011. godine tijekom snimanja filma 'The Rum Diary'. Oboje su tada bili u vezama, ali nisu mogli protiv toga da su se jedno drugom jako svidjeli. Johnny je prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Vanessom Paradis te su se on i Amber u tajnosti počeli viđati. Kako su oboje priznali, brzo su se zaljubili jedno u drugo.

Vjenčali su se u tajnosti 2015. godine, ali su se razveli nakon nešto više od godinu dana. Amber je podnijela zahtjev za razvodom i u isto vrijeme i zahtjev za zabranu prilaska. Također, Johnnyja je optužila za fizičko nasilje. Njihova borba nije prestala ovdje. Iako su 2017. godine postigli nagodbu u iznosu od sedam milijuna dolara, problemi su se ponovno pojavili 2019. godine.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Johnny je optužio bivšu suprugu za klevetu zbog kolumne koju je napisala 2018. godine za Washington Post. U tekstu ga je optužila za nasilje u obitelji. 2022. godine je započelo suđenje, jedno od najpopraćenijih suđenja ikad. Amber je također tužila bivšeg supruga za klevetu, a razlog su bile izjave njegovih odvjetnika o njenim tvrdnjama o zlostavljanju. Johnny je tražio 50 milijuna dolara odštete, dok je Amber tražila čak 100 milijuna. Johnny je naposljetku pobijedio na suđenju i dobio 10 milijuna dolara naknade, dok je Heard dobila dva milijuna.

Kevin Costner i Christine Baumgartner

Glumac Kevin Costner i njegova, sada bivša supruga Christine Baumgartner upoznali su se 1996. godine, a 2004. godine su se vjenčali. Nakon 18 godina braka šokirali su viješću da se razvode zbog 'nepomirljivih razlika'. Ubrzo su u javnost krenuli izlaziti detalji njihovog razvoda, koji je sada postao jedan od skandaloznijih razvoda u svijetu slavnih.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Najveći problem nastao je oko alimentacije koju je Christine tražila od Kevina. Christina je tražila 248 tisuća dolara mjesečno pa je iznos smanjila na 217,300 dolara. Kevin je odbio platiti toliki iznos te je njegov odvjetnički tim rekao kako glumac mora plaćati samo do 51 tisuću dolara. Sudac je odlučio da Kevin svojoj bivšoj plaća 129,755 tisuća dolara mjesečno.

Uz sve je Kevin od suda tražio da se Christina izbaci iz njegove kuće te je rekao kako u njihovom predbračnom ugovoru piše da bi se trebala iseliti za 30 dana, u slučaju razvoda.

Kim Kardashian i Kanye West

Reality zvijezda Kim Kardashian i reper Kanye West imali su jedan od najskandaloznijih prekida u svijetu slavnih. Bivši supružnici bili su prijatelji od 2008. godine, a 2011. godine su službeno objavili svoju vezu. Par se vjenčao 2014. godine, a zajedno imaju četvero djece. Ipak, nakon šest godina braka, Kim je podnijela zahtjev za razvod.

Prije razvoda je Kanye živio u Wyomingu, dok se Kim nije htjela preseliti iz Los Angelesa. Kako navode strani mediji, dodatni problemi javili su se kada se reper kandidirao za predsjednika 2020. godine, a nitko od obitelji Kardashian ga nije podržao. Nakon službenog razvoda je Kim započela vezu s komičarom Peteom Davidsonom, što se Kanyeu nije nimalo svidjelo. Na svojim društvenim mrežama je krenuo Petea zvati ružnim nadimcima, a jednom je prilikom podijelio i poruke u kojima je napisao komičaru da nikada neće upoznati njegovu djecu.

Kanye je objavio i spot za pjesmu 'Eazy' u kojoj je prikazao samog sebe dok otima muškarca koji izgleda kao Pete.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Kris Jenner i Caitlyn Jenner

Glava obitelji Kardashian, Kris Jenner, bila je vjenčana za Brucea Jennera od 1991. godine. Njihov brak bio je prikazan u reality emisiji 'Keeping Up With the Kardashians', a ispred kamera se činilo kako njihov brak ne može biti bolji nego što je. Onda su 2013. godine šokirali svijet kada su objavili da se razvode nakon 23 godina braka.

Još veći šok za javnost je nastupio kada je Bruce objavio da je transrodna osoba, a samo godinu dana se predstavio kao Caitlyn Jenner. Caitlyn je napokon bila sretna u svojoj koži, ali je njena transformacija emocionalno utjecala na Kris. Ostali su u dobrim odnosima nakon razvoda, sve dok Caitlyn nije objavila memoare 'The Secrets of My Life' gdje je napisala da je Kris znala da prolazi kroz krizu identiteta. Kris je sve demantirala.