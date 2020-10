Aniston je pozvala ljude da ne glasaju za Westa, to ga ne brine

Wow, ovaj intervju kod Rogana ih je potresao. Ajmoooo, napisao je Kanye u tvitu, koji je u međuvremenu nestao s Twittera. Referirao se na nedavno gostovanje u podcastu Joea Rogana, 'The Joe Rogan Experience'

<p>Reper <strong>Kanye West</strong> (43), suprug reality zvijezde <strong>Kim Kardashian West </strong>(40) oglasio se na društvenim mrežama nakon što je glumica <strong>Jennifer Aniston</strong> (51) nedavno poručila svojim pratiteljima da za njega ne glasaju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kriza u braku Kim i Kanyea </strong></p><p>West je u listopadu zatražio od svih onih koji ga favoriziraju da na predstojećim američkim izborima zaokruže njegovo ime. Aniston je podržala <strong>Joea Bidena </strong>(77) i zatražila od obožavatelja da ignoriraju Kanyeov prijedlog. </p><p>- Riječ je o budućnosti ove zemlje i svijeta. Glasajte za jednaka ljudska prava, za ljubav i pristojnost. P. S. Nije smiješno glasati za Kanyea. Ne znam kako bih to drugačije rekla. Molim vas, budite odgovorni - poručila je glumica.</p><p>West je sad objavio screenshot članka s naslovom da Jennifer Aniston podržava Bidena i poručuje fanovima da nije smiješno glasati za Kanyea.</p><p>- Wow, ovaj intervju kod Rogana ih je potresao. Ajmoooo - napisao je u tvitu koji je u međuvremenu nestao s Twittera. Referirao se na nedavno gostovanje u podcastu <strong>Joea Rogana</strong>, 'The Joe Rogan Experience', gdje je govorio o predsjedničkoj kandidaturi, problemu s mentalnim zdravljem pa sve do korona virusa kojeg je imao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kanye gostovao u podcastu </strong></p>