<p>Osebujni reper i glazbeni producent <strong>Kanye West </strong>(43) svoju je predsjedničku kandidaturu objavio u srpnju, kada je i započeo s kampanjom, iako se o njegovom interesu za predsjedničke izbore špekuliralo i puno ranije. Gostujući u jednom od najpopularnijih podcasta na svijetu, onom komičara i voditelja <strong>Joea Rogana</strong> (53), Kanye je otkrio što ga je natjeralo "u ring".</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Osjetio sam poziv. Spoznao sam da je to ono što Bog od mene želi i da trebam biti lider slobodnog svijeta. Iako sam već bio vođa u svijetu hip hopa i moja je publika cijeli svijet, ovo je nešto drugo i novo. Nisam ovdje da srušim Trumpa ili Bidena, ovdje sam da prenesem božje poruke - zaključio je West.</p><p>Službeno se u kampanju uključio poprilično kasno, no Kanye je objasnio i zašto nije mogao drugačije.</p><p>- Koronavirus je kriv za sve. Ta bolest stala mi je na put i morao sam sjediti doma u karanteni umjesto da se borim. Tresao sam se, jeo stalno juhu i morao sam sve skupa staviti postrance dok ne budem potpuno spreman za bitku. No vjera je uvijek postojala i ona me vodi. Napravit ćemo ovu zemlju još snažnijom, a u centru svega bit će naše obitelji, koje su temelj ovog društva. Baš onako kako bi to želio Bog - ispričao je u posljednje vrijeme izuzetno religiozni Kanye.</p>