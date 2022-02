U Novoj Gradiški strava, u obiteljskoj kući pronađeni su mrtvi Tihomir Kmezić (40) i njegova prijateljica Anja Boronjek (38). Sumnja se da ih je ugušio ugljični monoksid iz peći na pelet.

Nesretne Anje mnogi se gledatelji sjećaju iz reality showa 'Ljubav je na selu'. Tamo je svojedobno pokušavala pronaći ljubav, a za oko joj je bio zapeo farmer Alojz. Zbog njega je ostavila i tadašnjeg zaručnika, no Alojz ju na kraju nije odabrao.

- Svi u ulici smo u šoku. Tiho nam je bio jako dobar susjed, spreman uvijek pomoći. Tu subotu navečer izašli smo pred kuće kada smo vidjeli policiju, nije nam bilo jasno što se događa. Nažalost rečeno nam je da je u kući pronađen mrtav naš susjed i jedna žena – rekla je Zlata Pazman, prva susjeda nesretnog mladog čovjeka.

U ponedjeljak je tu informaciju potvrdila PU Brodsko posavska.

- U Novoj Gradiški, u Ulici M. Jurić Zagorke, u subotu, oko 17.30 sati, u obiteljskoj kući, pronađena su dva mrtva tijela (muškarac rođ. 1982. i žena rođ. 1984.). Pregledom mrtvih tijela nisu uočeni tragovi nasilja. Očevid je obavljen u zajedničkoj suradnji Županijskog državnog odvjetništva, policije i inspektora zaštite od požara, kojim je utvrđeno da je u vremenu od 3. do 5. veljače, uslijed neispravnosti instalacija peći na kruta goriva, došlo do istjecanja plina ugljičnog monoksida u prostorije obiteljske kuće, trovanja i smrti dvije osobe – stoji u priopćenju policije.

Znam da je on imao peć na pelet. Koliko ja imam informaciju nešto se s peći dogodilo i najvjerojatnije je dim koji je umjesto u dimnjak istjecao u unutrašnjost kuće. Omamio ih je i ugušio – rekla je Zlata.

Nesretni mladi čovjek živio je u dvorišnoj kući obiteljske kuće, u kući do ceste koja je u vlasništvu njegove sestre nije bilo nikoga.

- Sestra mu živi i radi u Engleskoj. Kako se nekoliko dana nije čula s bratom rekla je svojoj kćerki da ode vidjeti što je s ujakom. Nećakinja ga je zvala mobitelom, ali joj se on nije odgovarao. Odlučila je sa svojim dečkom i njegovim ocem otići do kuće. Kada su došli do ulaznih vrata ponovo je nazvala ujaka, čuli su da mobitel zvoni iza zaključanih vrata. Otac njenog dečka odlučio je provaliti vrata. Kada su ušli pronašli su mrtvog Tihomira Kmezića, ali on nije bio jedini u susjednoj sobi pronašli su mrtvu mladu ženu. Pozvali su policiju koja je uskoro stigla, a kasnije su stigli i iz krim policije iz Zagreba – ispričao je susjed, dodavši da mu je susjed koji živio u kući prije Kmezićevih rekao da je posljednji puta svjetlo i dim iz dimnjaka vidio u subotu, tjedan dana prije nego su oni pronađeni mrtvi.

- Šok i nevjerica, što da vam kažem. Strašno je to što se dogodilo. Tiho je živio sam, sestra je vani, roditelji su im umrli. Nikada s njim nije bilo problema, još uvijek ne vjerujemo da ga više nećemo vidjeti – rekla je susjeda Ivanka.

Ivana, Tihomirova sestra koja živi i radi u Engleskoj u nedjelju navečer došla je u Novu Gradišku nakon što je saznala za tužnu vijest o tome što joj se dogodilo bratu.

- Još nisam bila u dvorišnoj zgradi, jednostavno nemam snage to učiniti. U biti nemam spoznaje kako se sve dogodilo. S Tihom sam se čula prije tjedan dana, inače redovno se čujemo. Naši razgovori su bili uobičajeni, jer ja imam samo njega, nema nas više braće i sestara. Ne znam kako je sve pošlo po zlu. Za djevojku koja je pronađena mrtva u njegovom stanu ne znam, nemam informaciju u kakvi su odnosima bili oni, nije mi pričao o njoj. Kao i svi mladi ljudi i on je imao svoj krug prijatelja s kojima se sastajao, no, ja o njima ne znam puno, pa tako niti o njoj – rekla je Ivana, potresena time što se dogodilo, čega još uvijek nije svjesna.

Susjedi su u nevjerici zaustavljaju se pred kućom i pitaju da li je istina to što se dogodilo, svima im je žao i ne mogu vjerovati da je ugljični monoksid uzeo mlade živote.