Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina odbije Domazeta, a Cvita se teško nosi s posljedicama svoje odluke. Nikola podršku pronalazi kod Jakova i Ivice. Preko Tereze Mirjana šalje Nikoli pismo i kopiju Antine oporuke, čiji ga sadržaj uznemiri.

La Promesa

HRT1 13:20

Ana nastoji Dieguitov nestanak prikazati kao običnu anegdotu. Jacobo više ne može izdržati s Martinom i odluči posjetiti roditelje. Samuel pokuša organizirati novi susret između Simone i njezina sina.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim pronalazi ženu zatočenu u brodskom kontejneru koja odbija reći tko ju je zatočio. Video postane viralan i tim shvati da postoji i drugi talac. Halsteadova djevojka pojavljuje se sa šokantnom viješću.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Crni je zatečen time što “pošteni” ljudi oko njega imaju dvostruka mjerila kad je u pitanju počinjenje kaznenih djela za dobrobit Veljka. Još jedanput potvrđuje Jakovu da je presuda sređena. Divna kori Jocu što je zabio nož u Antina leđa. Ona mu jasno daje do znanja da se razočarala u njega i zbog toga što je Veljka “bacio pod vlak”. Iscrpljena Nika pronalazi utjehu u Tomi i njih dvoje provode noć zajedno.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Aljoša je Vesni za 35. godišnjicu braka priredio iznenađenje koje se neplanirano pretvori u još jedno iznenađenje. Inspektor dobiva dojavu da maserke u hotelu Macan pružaju ilegalne usluge i odluči to istražiti. Nakon što je Šima prekinula s Dragom radi Pere, a Ivka sretne Dragu u Sinju.

Cacau

HRT1 12:30

Rui zamoli Marlene da sazna kad će Tiago i Salomão poletjeti helikopterom. Valdemar, Tomané i Sal gledaju nadzornu kameru i nadaju se da će vidjeti Susanu.