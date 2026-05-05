ANKETA Beyonce na Met Gali nakon čak 10 godina: Kakav vam je njen outfit - top ili flop?

Nakon desetogodišnje stanke, Beyoncé (44) se vratila na Met Galu, a njezin povratak nije mogao proći nezapaženo. Glazbena ikona stigla je u pratnji supruga Jay-Z-ja i njihove kćeri Blue Ivy Carter (14), koja je ovim događajem imala svoj debitantski nastup na najvažnijem modnom crvenom tepihu godine.

Kakav glamur! Ovako su se zvijezde sredile za Met Galu, evo tko je dominirao tepihom

Beyoncé, koja je ove godine bila i jedna od supredsjedateljica večeri, plijenila je pozornost na stepenicama njujorškog Metropolitan Museum of Art. Za svoj veliki povratak odabrala je upečatljivu prozirnu haljinu s aplikacijama od kamenčića u obliku kostura, koju je posebno za nju dizajnirao Olivier Rousteing.

Izgled je upotpunila srebrnom tijarom i masivnim pernatim ogrtačem u više boja, kombinirajući stil glamurozne showgirl s motivom kostura. Mnogi modni kritičari ovaj su odabir protumačili kao mogući kraj njezine "Cowboy Carter" ere i najavu nove, rock faze o kojoj se već neko vrijeme nagađa.

*uz korištenje AI-ja