Obavijesti

Show

Komentari 27
EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE

Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 3 min
Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'
14
Foto: čitatelj/24sata

Čitatelj nam je opisao kako su u centru Zagreba sat vremena ponavljali scenu prelaska preko ceste, dok se oko seta okupio velik broj znatiželjnika

Admiral

Snimali su scenu prelaska preko ceste, sve je trajalo nekih sat vremena. Lovili su trenutak da dok prelaze cestu u isto vrijeme prođu i dva tramvaja, svaki u suprotnom smjeru. Razveselio sam se, nije baš svaki dan da vidiš svjetskog glumca, rekao nam je čitatelj, koji je u utorak na glavnom zagrebačkom trgu snimio Johna Malkovicha i Janka Popovića Volarića.

AMERIČKI GLUMAC John Malkovich stigao u Banske dvore. Plenković: 'Drago mi je što njeguje hrvatske korijene'
John Malkovich stigao u Banske dvore. Plenković: 'Drago mi je što njeguje hrvatske korijene'

Scena se, kaže, ponavljala više puta, pa nije bilo mnogo prostora za bilo kakvu interakciju izvan snimanja.

- Osim kad bi dobili znak da krenu hodati, komunikacije nije bilo. Skupilo se dosta ljudi koji su promatrali, ali zbog snimateljske ekipe nitko mu nije prišao - opisao je.

Foto: Čitatelj 24sata

Dodaje i kako su se, nakon što su završili snimanje te scene, glumci i ekipa uputili prema Praškoj, odnosno Jurišićevoj ulici.

Foto: Čitatelj 24sata

Istog dana John Malkovich susreo se i s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima, gdje su razgovarali o kulturi, turizmu i poslovnim temama. Premijer je pritom istaknuo kako je riječ o umjetniku impresivne karijere koji inspirira mlađe generacije te izrazio zadovoljstvo što njeguje svoje hrvatske korijene.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

Glumac, čiji su prabaka i pradjed emigrirali u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji, iza sebe ima više od 70 filmskih uloga. Igrao je, između ostalog, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je cijenjen na kazališnim daskama, a dvaput je nominiran za Oscara i triput za Zlatni globus

Slavni glumac nekoliko je puta dolazio u Hrvatsku. Često reklamira i hrvatski turizam. Gostovao je u emisiji 'Celebrity Travel' i pritom odgovarao na pitanja o najdražim destinacijama.

- Najopuštenijom smatram hrvatsku obalu. Tamo postoji nekoliko divnih mjesta koje valja posjetiti, ponajprije Vis sa sjajnim ribljim restoranima i Palmižana u blizini Hvara, koji je također jako lijep - rekao je svojedobno.

Foto: Čitatelj 24sata

Kad je posjetio Zagreb 2017., istaknuo je kako je tih dana posjetio selo u kojem je navodno živio njegov djed.

- Zašto navodno? Nikada nisam doznao koja je od svih priča koje su mi pričali zaista istinita. Svi govore različite stvari, a nemam načina provjeriti jesu li one stvarno točne. Znate, svašta su mi govorili o mom podrijetlu, a moj je otac o svom ocu govorio i da je bio najveći lažov na svijetu. Kada je prvi put u nekim novinama napisano da sam hrvatskog podrijetla, majka mi je rekla da potječemo iz Crne Gore, za što dotad nisam čuo, a kada sam bio u Bosni, govorili su mi: “Pa ti si Bosanac! - rekao je Malkovich, a prenio je Večernji list.

Foto: Andrej Plenković/Facebook

Njegovo ime posljednjih je dana ponovno u fokusu domaće javnosti i zbog dokumentarnog filma 'Biti u rodu s Johnom Malkovichem', koji je nakon uspješnih festivalskih premijera nedavno prikazan i na HRT-u. Film prati redatelja Luku Mavretića koji, potaknut obiteljskim mitom o mogućem srodstvu s hollywoodskom zvijezdom, s ocem kreće u potragu za vlastitim korijenima. 

- Bio sam jako mali dječak kad mi je u jednoj šetnji djed otkrio tu potencijalnu vezu između naše obitelji i Johna Malkovicha. To je njemu bila, a i meni je, jedna od najdražih obiteljskih anegdota, u čiju je istinitost on zapravo većinu života bio siguran. Dok sam odrastao, dolazio bih djedu i baki, koji su, kako je običaj bio, u jednoj kutiji čuvali stare fotografije. Među tim fotografijama, uz one naše obitelji, uvijek se bi se našla i pokoja fotka Johna Malkovicha. Zapravo sam odrastao uz tu priču o našoj povezanosti i ona je veliki razlog zašto sam se počeo zanimati za filmsku umjetnost uopće - ispričao je nedavno Mavretić za Večernji list.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše
POKAZALE BAŠ SVE

FOTO Cure, sve vam se vidi! Na Met Gali nisu nosile grudnjak i gaćice pa pokazale previše

Ovogodišnja tema 'Costume Art' stavila je fokus na tijelo, a ove dame posebno su se potrudile da njihovo tijelo bude u centru pozornosti. U galeriji pogledajte koje zvijezde nisu nosile gaćice i grudnjake
Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća
NOVA EPIZODA

Evo što će biti danas u 'Divljim pčelama': Domazet sve više sumnja u Katu, a Krsto se vraća

Večeras od 20.15 sati na RTL-u ne propustite novu napetu epizodu serije 'Divlje pčele'. Evo što će se događati...
Sodoma i Gomora na Met Gala partiju, dame pokazale gole stražnjice, izbacile sve atribute
OPUSTILE SE

Sodoma i Gomora na Met Gala partiju, dame pokazale gole stražnjice, izbacile sve atribute

Nakon raskoša na crvenom tepihu ovogodišnje Met Gale, slavni su se uputili na after party gdje su se dodatno opustili. Neki su se i presvukli, čime su više toga otkrili nego skrili...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026