Legendarni glumac u Zagrebu! Malkovich na trgu s Popovićem Volarićem: 'Skupilo se ljudi...'

Snimali su scenu prelaska preko ceste, sve je trajalo nekih sat vremena. Lovili su trenutak da dok prelaze cestu u isto vrijeme prođu i dva tramvaja, svaki u suprotnom smjeru. Razveselio sam se, nije baš svaki dan da vidiš svjetskog glumca, rekao nam je čitatelj, koji je u utorak na glavnom zagrebačkom trgu snimio Johna Malkovicha i Janka Popovića Volarića.

Scena se, kaže, ponavljala više puta, pa nije bilo mnogo prostora za bilo kakvu interakciju izvan snimanja.

- Osim kad bi dobili znak da krenu hodati, komunikacije nije bilo. Skupilo se dosta ljudi koji su promatrali, ali zbog snimateljske ekipe nitko mu nije prišao - opisao je.

Dodaje i kako su se, nakon što su završili snimanje te scene, glumci i ekipa uputili prema Praškoj, odnosno Jurišićevoj ulici.

Istog dana John Malkovich susreo se i s premijerom Andrejem Plenkovićem u Banskim dvorima, gdje su razgovarali o kulturi, turizmu i poslovnim temama. Premijer je pritom istaknuo kako je riječ o umjetniku impresivne karijere koji inspirira mlađe generacije te izrazio zadovoljstvo što njeguje svoje hrvatske korijene.

Glumac, čiji su prabaka i pradjed emigrirali u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji, iza sebe ima više od 70 filmskih uloga. Igrao je, između ostalog, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je cijenjen na kazališnim daskama, a dvaput je nominiran za Oscara i triput za Zlatni globus.

Slavni glumac nekoliko je puta dolazio u Hrvatsku. Često reklamira i hrvatski turizam. Gostovao je u emisiji 'Celebrity Travel' i pritom odgovarao na pitanja o najdražim destinacijama.

- Najopuštenijom smatram hrvatsku obalu. Tamo postoji nekoliko divnih mjesta koje valja posjetiti, ponajprije Vis sa sjajnim ribljim restoranima i Palmižana u blizini Hvara, koji je također jako lijep - rekao je svojedobno.

Kad je posjetio Zagreb 2017., istaknuo je kako je tih dana posjetio selo u kojem je navodno živio njegov djed.

- Zašto navodno? Nikada nisam doznao koja je od svih priča koje su mi pričali zaista istinita. Svi govore različite stvari, a nemam načina provjeriti jesu li one stvarno točne. Znate, svašta su mi govorili o mom podrijetlu, a moj je otac o svom ocu govorio i da je bio najveći lažov na svijetu. Kada je prvi put u nekim novinama napisano da sam hrvatskog podrijetla, majka mi je rekla da potječemo iz Crne Gore, za što dotad nisam čuo, a kada sam bio u Bosni, govorili su mi: “Pa ti si Bosanac! - rekao je Malkovich, a prenio je Večernji list.

Njegovo ime posljednjih je dana ponovno u fokusu domaće javnosti i zbog dokumentarnog filma 'Biti u rodu s Johnom Malkovichem', koji je nakon uspješnih festivalskih premijera nedavno prikazan i na HRT-u. Film prati redatelja Luku Mavretića koji, potaknut obiteljskim mitom o mogućem srodstvu s hollywoodskom zvijezdom, s ocem kreće u potragu za vlastitim korijenima.

- Bio sam jako mali dječak kad mi je u jednoj šetnji djed otkrio tu potencijalnu vezu između naše obitelji i Johna Malkovicha. To je njemu bila, a i meni je, jedna od najdražih obiteljskih anegdota, u čiju je istinitost on zapravo većinu života bio siguran. Dok sam odrastao, dolazio bih djedu i baki, koji su, kako je običaj bio, u jednoj kutiji čuvali stare fotografije. Među tim fotografijama, uz one naše obitelji, uvijek se bi se našla i pokoja fotka Johna Malkovicha. Zapravo sam odrastao uz tu priču o našoj povezanosti i ona je veliki razlog zašto sam se počeo zanimati za filmsku umjetnost uopće - ispričao je nedavno Mavretić za Večernji list.

