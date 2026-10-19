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ŽONGLIRALI

ANKETA Braća Messoudi dobila su Zlatni gumb! Slažete li se s odlukom Maje Šuput?

Piše 24sata,
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ANKETA Braća Messoudi dobila su Zlatni gumb! Slažete li se s odlukom Maje Šuput?
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Foto: Luka Dubroja
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Dvojac Messoudi Brothers oduševio je žiri talent showa svojim spektakularnim nastupom, a Maja Šuput im je dodijelila Zlatni gumb, čime su osigurali mjesto u polufinalu

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Dvojac Messoudi Brothers, koji je toliko oduševio Maju Šuput da ih je zlatnim gumbom poslala izravno u polufinale! Karim i Soffien žongliranje su pretvorili u pravi scenski spektakl. Dok su rekviziti letjeli zrakom, spajali su zahtjevne trikove s humorom i zabavom. Njihova spretnost rezultat je vještina koje razvijaju od druge godine života, odrastajući uz roditelje u cirkusu.

ZLATO ZA ZLATO FOTO Maja Šuput dala zlatni gumb pa zablistala u zlatu...
FOTO Maja Šuput dala zlatni gumb pa zablistala u zlatu...
Foto: Luka Dubroja

- Ovo je bilo toliko dobro, toliko sjajno i zabavno. Ovo zaista jest talent. Učinili ste ovaj nastup toliko posebnim - poručila im je Maja nakon nastupa, koja je oduševljenje potvrdila i zlatnim gumbom. Pohvalama se pridružila i Martina.

- Sjajni ste, dečki, zaista sjajno i neviđeno. Veoma ste zabavni i imate puno vještina, ne samo žongliranje. Vaš scenski nastup je upravo ono što tražimo - pohvalila ih je.

Foto: Luka Dubroja
USRED EMISIJE Maja Šuput gađala je Martinu rukavicama, a ona joj spustila: 'Em si stara, em si gluha'
Maja Šuput gađala je Martinu rukavicama, a ona joj spustila: 'Em si stara, em si gluha'

Što vi mislite, jesu li zaslužili Zlatni gumb? Svoje mišljenje recite nam u anketi.

Jesu li braća Messoudi zaslužili zlatni gumb?

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