ANKETA Braća Messoudi dobila su Zlatni gumb! Slažete li se s odlukom Maje Šuput?

Dvojac Messoudi Brothers, koji je toliko oduševio Maju Šuput da ih je zlatnim gumbom poslala izravno u polufinale! Karim i Soffien žongliranje su pretvorili u pravi scenski spektakl. Dok su rekviziti letjeli zrakom, spajali su zahtjevne trikove s humorom i zabavom. Njihova spretnost rezultat je vještina koje razvijaju od druge godine života, odrastajući uz roditelje u cirkusu.

Foto: Luka Dubroja

- Ovo je bilo toliko dobro, toliko sjajno i zabavno. Ovo zaista jest talent. Učinili ste ovaj nastup toliko posebnim - poručila im je Maja nakon nastupa, koja je oduševljenje potvrdila i zlatnim gumbom. Pohvalama se pridružila i Martina.

- Sjajni ste, dečki, zaista sjajno i neviđeno. Veoma ste zabavni i imate puno vještina, ne samo žongliranje. Vaš scenski nastup je upravo ono što tražimo - pohvalila ih je.

Foto: Luka Dubroja

Što vi mislite, jesu li zaslužili Zlatni gumb? Svoje mišljenje recite nam u anketi.