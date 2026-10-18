Maja Šuput gađala je Martinu rukavicama, a ona joj spustila: 'Em si stara, em si gluha'

U 'Supertalentu' predstavili su se braća Karim i Soffien Messoudi, koja su svojim atraktivnim nastupom oduševila žiri, no pravi show počeo je i prije nego što su pokazala što znaju.

Foto: Luka Dubroja

U središtu pozornosti našla se Maja Šuput, koja se zbog zgodnih i mišićavih akrobata ponovno našalila s Martinom Tomčić, a u jednom trenutku čak ju je počela gađati rukavicama!

Čim su se pojavila pred žirijem, Maja Šuput nije mogla odoljeti komentarima na račun njihova izgleda. Zanimalo ju je što ih je dovelo u Hrvatsku, no Martina Tomčić zamolila ju je da ona nastavi voditi razgovor.

- Čim dođu goli frajeri, samo bi ti preuzela. Daj se smiri malo u tim godinama - poručila joj je Maja u svojem prepoznatljivom stilu.

Braća su objasnila da vole putovati svijetom te da su u Hrvatsku stigla kako bi pokazala svoj talent. Maja je zatim primijetila još jedan detalj koji joj nije promaknuo.

- Ali znate li da ljudi inače nose majicu ispod sakoa? - upitala ih je.

- To je za nju najvažnija stvar - dobacila je Martina.

Foto: NOVA TV

Kada su otkrila da se bave žongliranjem, Maja je pogrešno čula riječ i pomislila da su rekla ''suđenjem'', što je Martini dalo povod za novu šalu.

- Em si stara, em si gluha - dobacila joj je Martina.

Uslijedila je još jedna Majina reakcija, a prema Martini je poletjela i druga rukavica! Njihovo međusobno zadirkivanje tako je dodatno začinilo atmosferu prije samog nastupa.