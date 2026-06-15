Hrvatska turistička zajednica premijerno je prikazala promotivni video u kojem se kao glavni akter pojavljuje slavni američki glumac hrvatskih korijena
ANKETA Da vas čujemo! Kako vam se sviđa promotivni spot Hrvatske turističke zajednice?
Hrvatska turistička zajednica objavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima holivudski glumac John Malkovich (72).
ANKETA Kako vam se sviđa spot Hrvatske turističke zajednice?
- Kada priznati glumac otkrije svoje hrvatske korijene, započinje neočekivano putovanje. Ono što počinje kao uobičajeni turistički video ubrzo se pretvara u nešto sasvim drukčije - duboko osobno istraživanje zemlje oblikovane stoljećima povijesti, spektakularnim krajolicima, povijesnim gradovima, živopisnim otočnim životom, vrhunskom gastronomijom i nezaboravnim osobama - naveli su iz turističke zajednice.
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Na spot se osvrnuo i Malkovich: 'Za mene je ovo bilo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj'.
Spot, u čijoj je izradi sudjelovao Pete Radovich, televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena gledatelje vodi od dubrovačkih zidina i Jadranskog mora do istarskih vinograda, zagrebačkih ulica i slavonskih ravnica.
- Ministar Glavina nam je dao odriješene ruke, rekao je samo da spot mora biti kreativan, nešto drugačije. Kada si kreativan i kada dobiješ dozvolu, onda samo kreneš - rekao je Radovich.
- Na vrijeme jedino ne možeš utjecati. John nije imao previše vremena, imali smo samo pet dana tijekom kojih smo prošli cijelu Hrvatsku - dodao je Radovich.
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