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GLUMI JOHN MALKOVICH

ANKETA Da vas čujemo! Kako vam se sviđa promotivni spot Hrvatske turističke zajednice?

Piše 24sata,
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ANKETA Da vas čujemo! Kako vam se sviđa promotivni spot Hrvatske turističke zajednice?
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Foto: htz

Hrvatska turistička zajednica premijerno je prikazala promotivni video u kojem se kao glavni akter pojavljuje slavni američki glumac hrvatskih korijena

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Hrvatska turistička zajednica objavila je novi promotivni spot u kojem glavnu ulogu ima holivudski glumac John Malkovich (72).

- Kada priznati glumac otkrije svoje hrvatske korijene, započinje neočekivano putovanje. Ono što počinje kao uobičajeni turistički video ubrzo se pretvara u nešto sasvim drukčije - duboko osobno istraživanje zemlje oblikovane stoljećima povijesti, spektakularnim krajolicima, povijesnim gradovima, živopisnim otočnim životom, vrhunskom gastronomijom i nezaboravnim osobama - naveli su iz turističke zajednice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na spot se osvrnuo i Malkovich: 'Za mene je ovo bilo važno jer rodbina mojeg oca dolazi iz Hrvatske i ja sam u Hrvatskoj bio više puta i uvijek rado dolazim. Bio sam sretan što mogu sudjelovati u ovom projektu. Nevjerojatno je koliko je Hrvatska lijepa zemlja, sjajni ljudi, sjajna hrana. Proveo sam predivno vrijeme u Hrvatskoj'.

Foto: YouTube

Spot, u čijoj je izradi sudjelovao Pete Radovich, televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena gledatelje vodi od dubrovačkih zidina i Jadranskog mora do istarskih vinograda, zagrebačkih ulica i slavonskih ravnica.

- Ministar Glavina nam je dao odriješene ruke, rekao je samo da spot mora biti kreativan, nešto drugačije. Kada si kreativan i kada dobiješ dozvolu, onda samo kreneš - rekao je Radovich.

- Na vrijeme jedino ne možeš utjecati. John nije imao previše vremena, imali smo samo pet dana tijekom kojih smo prošli cijelu Hrvatsku - dodao je Radovich.

Foto: htz

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