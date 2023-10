ANKETA Deset kandidata si je u 'Superstaru' osiguralo prolazak dalje, tko vam je najbolji?

Završila je šesta audicijska epizoda 'Superstara', a Tonči Huljić, Severina, Nika Turković i Filip Miletić bili su u potrazi za novom hrvatskom glazbenom zvijezdom. Neki su ih uspjeli zadiviti glasom dok su drugi ipak otiši kući praznih ruku, bez 'diplome'. U sljedeći krug prošlo je deset kandidata.

Foto: RTL

Prvi je pred žiri stao Lučijano Šečić iz Zagreba. Ima 18 godina i već se intenzivno bavi glazbom. Predstavio se pjesmom 'Kralj', Šake Polumente, a uz glazbu je svirao i klavir. Zbog bolesti nije završio srednju školu te se potpuno posvetio glazbi.

Foto: RTL

Žiri mu je dao jednoglasno 'DA'.

Zatim je nastupala Hana Grubić (18) koja dolazi iz Zadra. Završila je osnovnu glazbenu školu i svira klavir od sedme godine te se bavi i plesom. Odrasla je na klasičnoj glazbi, no najviše voli rock'n'roll. Pjevala je pjesmu 'Welcome To The Jungle' grupe Guns N' Roses.

Foto: RTL

Prošla je u sljedeći krug s četiri 'DA'.

Bruno Barišić (16) došao je na audiciju 'Superstara' iz Splita. Zbog ozljeda je morao prestati igrati nogomet, a veliku sreću pronašao je u glazbi pa svira gitaru i ide na satove pjevanja.

Foto: RTL

Odlučio je otpjevati 'Još uvijek sanjam da smo zajedno', Toše Proeskog i 'Thinking Out Loud', Ed Sheerana. Bruno je dobio četiri glasa 'da' za prolaz dalje.

Mateo Resvan (30) dolazi iz Gerova te radi kao odgojitelj u vrtiću. Mateo je otpjevao Celine Dion 'It's All Coming Back to Me Now'.

- Jedno je definitivno. Beograd ima Novaka Đokovića, a Gerovo ima Matea - istaknuo je Filip.

Foto: RTL

Mateo je dobio četiri 'da' za prolazak dalje.

Nataša Đurić stigla je iz Banja Luke, a s njom je na audiciju 'Superstara' stigao kao podrška njezin suprug. Prošle godine se borila s plućnom embolijom u veljači.

Foto: RTL

Nataša je otpjevala 'Je veux' kantautorice Zaz. Nataša je dobila četiri 'da' za prolazak u sljedeći krug.

Splićanin Marino Jakobić (30) odmah je po ulasku u prostoriju ostavio dojam na žiri. Odlučio je pjevati 'Ti si želja mog života' od Magazina.

Foto: RTL

Marino je dobio četiri 'da' za prolazak dalje

Lana Hlaban (18) iduća je stigla pred ekipu. Dolazi iz Klana te je sama naučila svirati klavir i gitaru. Ima bend i svira na ulici i gdje god može te su joj velika podrška roditelji.

Foto: RTL

Pripremila je pjesmu 'Jolene'. Lana je dobila tri 'da' za prolazak, a Nika joj je dala 'ne'.

Valentina Patrun (16) došla je iz Pule. Ide u školu za modni dizajn, a odlučila je izvesti pjesmu "The Great Pretender" Freddieja Mercuryja.

Foto: RTL

Dobila je četiri 'da' i prošla dalje.

Ema Durić (18) došla je iz Sarajeva gdje pohađa srednju glazbenu školu. Svira klavir i gitaru. Odlučila je pjevati 'Žute dunje' kultnih Indexa.

Foto: RTL

Dobila tri 'da' za prolaz dalje, a Tonči joj je dao 'ne'.

Goran Tomić (25) dolazi iz Bijeljine, a Severinu su zanimale njegove tetovaže. On je otkrio da su sve povezane s Eminemom.

Foto: RTL

Izveo pjesmu 'Killshot' od Eminema. Filip je vidio potencijal u njegovoj boji glasa. Goran je dobio tri 'da', a Nika mu je odlučila dati 'ne'.

Od deset kandidata koji su u šestoj audicijskoj epizodi osigurali prolaz dalje, tko je po vama bio najbolji?