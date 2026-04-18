Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Đurđica je pobijedila u 'Večeri za 5', jeste li zadovoljni?
Đurđica je kuhala u utorak te je odličnom večerom osvojila maksimalni broj bodova, njih čak 40. Oduševila je ekipu hranom, atmosferom i iznenađenjem

U zanimljivom zagorskom tjednu 'Večere za 5' pobjedu je odnijela Đurđica koje je rekla: „Osjećam se prvenstveno iznenađeno, a s druge strane počašćena jer su mi puno bolji i iskusniji domaćini i kuharice dali tu čast da budem pobjednica.“ Novcem od nagrade planira počastiti ekipu.

Đurđica je kuhala u utorak, a osvojila je maksimalnih 40 bodova, baš kao i Ivan, Ivana te Biserka. Posljednja je kuhala Danica, koja je dobila 39 bodova za svoju večeru. 

Podsjetimo, pobjednica Đurđica je u utorak za predjelo poslužila domaće suhomesnate proizvode te domaći sir i vrhnje, a to je nazvala  'Domaće po domaći'.

Glavno jelo bilo su 'Jeftine, a fine', odnosno svinjetina i junetina pripremljena na saft i lovačke okruglice, to jest, okruglice od kruha kao prilog. Uslijedio je desert, mramorni kolač koji je nazvala 'Glajgevit'.

Za kraj večeri Đurđica je odlučila svojim gostima prirediti posebno iznenađenje, glumački performans iz svoje monodrame.

Recite nam što vi mislite, jeste li zadovoljni što je pobjedu odnijela Đurđica?

Đurđica je, osim gostiju, očarala i gledatelje koji su je hvalili na društvenim mrežama. 

"Jako lijepo Zagorci! Super jelo. Lijepo priređeno. Lijepo serviramo. Sve odlično. Bravo!", napisao je netko nakon emisije.

"Super su", "Bravo", hvalili su večeru i ekipu gledatelji.

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

