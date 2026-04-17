PREKINUO ŠPEKULACIJE

24sata doznaje: Nije istina da Mišo Kovač jedva preživljava. Dobro je i sprema koncert

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Borna filic/PIXSELL

Počele su kružiti informacije da glazbena legenda živi od 420 eura mirovine i da mu prijatelji planiraju organizirati humanitarni koncert, no izvor blizak pjevaču tvrdi da to nije istina

Mišo Kovač je dobro, nije u financijskim problemima. Živi kao što živi i njegova publika. Pošteno i skromno. Sprema koncert, ali ne humanitarnog karaktera. Ovo što kruži medijima je jako ružno, rekao nam je u petak izvor blizak glazbenoj legendi.

Slobodna Dalmacija objavila je da legendarni pjevač 'životari u nezavidnoj financijskoj situaciji jer živi od 420 eura mirovine, zbog čega mu prijatelji žele organizirati koncert kako bi štogod zaradio i dostojanstvenije živio'. No takve napise Mišo Kovač već je odlučno demantirao. 

- U životu nikad nisam ništa molio niti preko novina tražio neku novčanu pomoć za sebe. Prvi put čujem da netko želi organizirati nekakav koncert s kojeg bi se prihod uplatio meni da nešto zaradim. Onima koji to pišu ili žele takvo što napraviti poručujem da se mane takvog posla: meni to ne treba niti to želim! - rekao je za Jutarnji list iz srca Dalmacije, Strožanca pokraj Splita, mjesta u kojem već godinama živi sa suprugom Lidijom.

Foto: Borna filic/PIXSELL

Posebno ga je zasmetala tvrdnja da bi mu prijatelji trebali pomagati.

- To nisu nikakvi moji prijatelji. Moj najveći prijatelj je moja Lidija, žena koju volim i koja me spasila, žena za koju živim. A ljudi s kojima sam dobar znaju da ja nikad ne bih dao dozvolu da se napravi takva vrsta koncerta - rekla je legenda.

Reagirao je i na navode da je on 'sve svoje financije prepustio suprugi, a ona je novac investirala u zlatninu, nakit, ogrlice i narukvice'.

- A dijamanti ništa? Tu ne ulaže? Onoga tko je to rekao novinarima može biti sram. Laže! A kad smo već kod toga, koga se zapravo to i tiče? - gnjevno je istaknuo.

Dodao je kako sa suprugom Lidijom živi normalan, miran život te da je sretan što je uz njega žena koju voli najviše na svijetu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

