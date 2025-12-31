Obavijesti

ANKETA Endrina je pobjednica MasterChefa: Je li zasluženo?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NOVA TV

Iako je tijekom ocjenjivanja do samog kraja bilo neizvjesno hoće li pobjeda otići njoj ili u ruke njezina konkurenta, finalista Otta Grundmanna, Endrina je žiri u završnici potpuno osvojila souffléom od limuna

Endrina Muqaj u spektakularnom finalu osme sezone MasterChefa još jednom je pokazala koliko je vješta u kuhinji, a nakon najnapetijeg izazova sezone odnijela je prestižnu titulu pobjednice, kao i novčanu nagradu od 30.000 eura.

Foto: NOVA TV

Iako je tijekom ocjenjivanja do samog kraja bilo neizvjesno hoće li pobjeda otići njoj ili u ruke njezina konkurenta, finalista Otta Grundmanna, Endrina je žiri u završnici potpuno osvojila souffléom od limuna. Svoj put u MasterChefu Endrina je započela na audiciji kreativnim sendvičem koji je oduševio sve članove žirija i donio joj jednoglasno 'da'. Upravo je taj trenutak bio početak puta koji ju je, korak po korak, doveo do titule osmog MasterChefa.

Što vi mislite - je li pobjeda zaslužena? Svoje mišljenje dajte nam u anketi.

