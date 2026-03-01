VIDEO Ima mač kao Thompson. Evo koga je Srbija odabrala za Eurosong. Poslušajte pjesmu

Obavijesti

Finale nacionalnog izbora Srbije za Eurosong održano je u subotu, a 14 izvođača koji su prošli iz polufinala ponovno je izašlo na pozornicu

Srbija se pridružila listi zemalja koje sada imaju svog predstavnika na Eurosongu 2026. Finale nacionalnog izbora Srbije za Eurosong održano je u subotu, a 14 izvođača koji su prošli iz polufinala ponovno je izašlo na pozornicu.

Nakon što su svi nastupi ponovno izvedeni i glasovi prebrojani, bilo je službeno. Grupa Lavina pobjeđuje na Pesmi za Evroviziju 26 s pjesmom "Kraj mene".

Poslušajte pjesmu:

