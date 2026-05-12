ANKETA Hoćete li gledati danas Eurosong? Nastupaju i Lelekice

Večeras počinje sedamdeseto izdanje Eurosonga koji ove se godine održava u Beču, austrijskoj prijestolnici. Natjecanje se ove godine održava pod poznatim sloganom “United By Music”, a očekuje se više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta.

Glazbeni spektakl podijeljen je u tri večeri, a prvo polufinale na rasporedu je večeras. Drugo polufinale bit će u četvrtak 14. svibnja, dok će veliko finale biti održano u subotu 16. svibnja. Sve tri večeri počinju u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u istom terminu i za hrvatske gledatelje.

Foto: PROFIMEDIA

Prijenos uživo moći će se pratiti na HRT 1 te putem platforme HRTi, kao i na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Hrvatsku će večeras, u prvom polufinalu, predstaviti grupa Lelek s pjesmom “Andromeda”. Podsjetimo, Lelekice su pobijedile na Dori 2026. te tako izborila odlazak u Beč, a posljednjih tjedana privukle su veliku pažnju eurovizijskih fanova svojim modernim scenskim nastupom i upečatljivim vizualnim identitetom.

Hoćete li gledati Eurosong? Recite nam u anketi

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom ovdje