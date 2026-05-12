Veliki vodič za Eurosong 2026.: Evo kada nastupa grupa Lelek, provjerite i kako možete glasati

Najveće europsko glazbeno natjecanje ponovno okuplja milijune gledatelja pred malim ekranima. Sedamdeseto izdanje Eurosonga ove se godine održava u austrijskoj prijestolnici, a domaćin spektakla je dvorana Wiener Stadthalle, arena koja je već bila domaćin Eurosonga 2015. godine. Ovogodišnje izdanje održava se pod poznatim sloganom “United By Music”, a očekuje se više od stotinu milijuna gledatelja diljem Europe i svijeta.

Natjecanje će se održati kroz tri velike večeri, prvo polufinale na rasporedu je večeras, drugo polufinale u četvrtak 14. svibnja, dok će veliko finale biti održano u subotu 16. svibnja. Sve tri večeri počinju u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u istom terminu i za hrvatske gledatelje. U Hrvatskoj će se prijenos moći pratiti uživo na HRT 1 te putem platforme HRTi, dok će međunarodna publika prijenos moći pratiti i na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Ovogodišnje hrvatske predstavnice su Lelek koje će nastupiti s pjesmom “Andromeda”. Grupa je pobjedu odnijela na Dori 2026. te tako izborila odlazak u Beč, a posljednjih tjedana privukle su veliku pažnju eurovizijskih fanova svojim modernim scenskim nastupom i upečatljivim vizualnim identitetom. Hrvatska će nastupiti u prvom polufinalu treća po redu, što mnogi fanovi smatraju dobrim pozicijskim ždrijebom jer pjesma ostaje svježa u pamćenju publike.

Evo tko nastupa u prvom polufinalu

Prvo polufinale donosi snažnu konkurenciju. Na pozornici će se redom predstaviti Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija. Upravo se ovo polufinale smatra jednim od težih posljednjih godina jer je nekoliko država već sada među favoritima natjecanja. Glasovati u ovoj večeri moći će gledatelji iz zemalja sudionica prvog polufinala, kao i publika iz Njemačke i Italije koje su izravni finalisti.

Drugo polufinale održava se dva dana kasnije, 14. svibnja, a u njemu će nastupiti preostalih petnaest država koje traže svoje mjesto u finalu. Uz njih će glasovati i publika iz Francuske, Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva, koje su također automatski kvalificirane za finale. Organizatori su najavili da će ovogodišnji show biti posebno spektakularan zbog obilježavanja velikog jubileja, 70 godina Eurosonga, pa će gledatelji tijekom prijenosa moći vidjeti i posebne revijalne nastupe bivših pobjednika i eurovizijskih zvijezda.

Kako glasati na Eurosongu?

Sustav glasovanja ove godine ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija. Nakon prošlogodišnjih promjena, u polufinalima i finalu ponovno zajedno odlučuju televoting i stručni žiri. Omjer bodova iznosi 50,7 posto za publiku i 49,3 posto za žiri, a važnu ulogu ponovno imaju i gledatelji iz zemalja koje ne sudjeluju na natjecanju. Njihovi online glasovi zbrajaju se pod posebnom kategorijom "Rest of the World", koja zatim dodjeljuje vlastite eurovizijske bodove.

Hrvatski gledatelji moći će glasovati pozivom na broj 06155 uz redni broj pjesme ili slanjem SMS poruke na broj 666777 s rednim brojem izvođača. Važno je naglasiti kako hrvatska publika ne može glasovati za hrvatske predstavnice, nego samo za ostale zemlje. Osim telefonskog i SMS glasovanja, moguće je i online glasovanje putem službene platforme esc.vote, što posljednjih godina postaje sve popularniji način sudjelovanja publike.

Tko je favorit?

Prema kladionicama i analizama obožavatelja, najveći favorit za pobjedu trenutno je Finska. Duo Lampenius & Parkkonen s pjesmom “Liekinheitin” trenutačno uvjerljivo vodi na eurovizijskim kladionicama i mnogi ih već vide kao moguće pobjednike natjecanja. Odmah iza njih nalazi se grčki predstavnik Akylsas s pjesmom “Ferto”, dok se među favoritima ističe i Danska s emotivnom pjesmom “Før vi går hjem”. Velike šanse za visok plasman daju se i Francuskoj, Australiji, Izraelu, Italiji te Švedskoj.

Hrvatske predstavnice trenutno se prema kladionicama nalaze oko 13. mjesta. Fanovi posebno hvale atmosferičnost pjesme “Andromeda”, etno detalje i snažnu scensku estetiku, a mnogi smatraju da bi upravo upečatljiv nastup uživo mogao biti ključ hrvatskog uspjeha u Beču. U regionalnom kontekstu Hrvatska je zasad bolje rangirana od Srbije i Crne Gore, koje se prema predviđanjima nalaze pri dnu ljestvice favorita.

Veliku pažnju izazvala je i ceremonija otvorenja održana na poznatom tirkiznom tepihu u Beču, gdje su izvođači prvi put službeno predstavljeni publici i medijima. Članice grupe Lelek oduševile su modnim kombinacijama i privukle pažnju eurovizijskih portala, dok su organizatori najavili da će ovogodišnja produkcija biti jedna od najmodernijih u povijesti natjecanja. Posebna scenografija inspirirana je bečkom secesijom i djelima Gustava Klimta, a ogromna LED pozornica u dvorani Wiener Stadthalle trebala bi donijeti potpuno novo vizualno iskustvo gledateljima.

Osim same glazbe, Beč će tijekom eurovizijskog tjedna živjeti u znaku Eurosonga. U centru grada bit će otvoreno veliko Eurovision selo, okupljalište s prijenosima uživo, koncertima i druženjima fanova iz cijelog svijeta, dok će službeni EuroClub ugostiti brojne partyje i nastupe izvođača tijekom cijelog tjedna. Austrijanci najavljuju jedan od najvećih i najorganiziranijih Eurosonga posljednjih godina, čime žele dostojno obilježiti 70 godina natjecanja.