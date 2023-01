ANKETA I Shakira i Miley imaju hit pjesme koje su inspirirane prekidom, koja vam je bolja?

Ako je netko snažno ušao u 2023. godinu to su svakako pjevačice Shakira (45) i Miley Cyrus (30), a zaraznu energiju osnažene žene nakon prekida dugogodišnje veze prenijele su i na svoje obožavatelje.

- Vuk poput mene nije za dečke poput tebe. Prerasla sam te i to je razlog zašto si s djevojkom koja je baš poput tebe - pjeva Shakira u pjesmi u kojoj je svaki stih posvećen njenom bivšem Gerardu Piqueu (35) i njegovoj prevari.

Pjesma je u samo jednom danu poslušana više od 63 milijuna puta, čime je Shakira oborila rekord najslušanije latinoameričke pjesme na YouTubeu u tom vremenskom periodu. Prošlo je 11 dana otkako je Shakira izbacila ovu pjesmu bez imena i do sad je preslušana više od 184 milijuna puta.

Foto: Youtube/Screenshot

Na ovoj pjesmi u trajanju od 4 minute, Shakira je surađivala s argentinskim producentom i DJ-om Bizzarp. Ovom pjesmom našla se na popisu latinoameričkih izvođača koji su rušili rekorde na YouTubeu, poput J Balvina, Luisa Fonsija i Daddy Yankeeja.

- Ostavio si me kao susjedu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrijediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju - još su neki od stihova Shakirine pjesme.

Osim što je slikovito opisala što misli o svojem bivšem i njegovoj sadašnjoj, Shakira je otišla i korak dalje. Naime, kolumbijska pjevačica je u jednom dijelu pjesme iskoristila i ritam iz Piqueove najdraže pjesme. Riječ je o pjesmi 'Harder, Better, Faster, Stronger' sastava Daft Punk, čiji je nogometaš veliki obožavatelj.

Foto: YouTube

Pjevačica i bivši nogometaš prekinuli su 2022. godine nakon 10 godina veze. Zajedno imaju dvoje djece, sinove Milana (9) i Sashu (7).

Samo jedan nakon izlaska Shakirine pjesme, izašla je i nova pjesma Miley Cyrus (30) 'Flowers', točno na 33. rođendan njenog bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha. 'Flowers' je energična pjesma nadahnuta prekidom koja govori pozitivno o svježem početku i ljubavi prema sebi.

- Nisam te htjela ostaviti, nisam htjela lagati, počela sam plakati, ali onda sam se sjetila...Mogu si kupiti cvijeće, napisati svoje ime u pijesku, razgovarati sama sa sobom satima, govoriti stvari koje ne razumiješ - pjevuši Miley.

Foto: Instagram/

Miley je oborila rekord te je njezina nova pjesma postala najslušanija pjesma u jednom tjednu u povijesti Spotifya s više od 100 milijuna streamova, dok je spot na YouTubeu pogledan više od 90 milijuna puta.

