ANKETA Idete li na veliki koncert Marka Perkovića Thompsona?

Marko Perković Thompson večeras će održati veliki koncert na zagrebačkom Hipodromu gdje se očekuje oko 500.000 ljudi. U Zagreb su već jučer krenuli pristizati njegovi obožavatelji iz cijele Hrvatske, ali i svijeta, te su u samom centru imali 'party zagrijavanja'.

Oni koji nisu došli jučer, krenuli su već na put pa je i tako i sam HAK (Hrvatski autoklub) upozorio na gužve koje bi se mogle početi stvarati na autocestama. U ranim jutarnjim satima u subotu se stvorila kolona duga tri kilometra na naplati Trakošćan.

Sve informacije oko koncerta možete pratiti ovdje

Nova je i prometna regulacija u Zagrebu. Od sinoć uz kvartove u nesposrednoj blizini Hipodroma, zatvorene su za sav motorni promet Ulica grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Avenija Većeslava Holjevca i Ulica Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Avenije Dubrovnik), kao i Trg Stjepana Radića. Danas, u subotu, prema procjeni policije zatvara se Avenija Dubrovnik (od rotora Remetinec do rotora Zapruđe), Avenija Većeslava Holjevca (od Islandske do Avenije Dubrovnik). Ulica SR Njemačke (od Ukrajinske do Avenije Dubrovnik).

Ako će biti potrebe i tako procjeni policija u 3. fazi zatvara se dijelovi Selske, Savske, Jadranski most, Remetinečka cesta, Držićeva i Sarajevska cesta. Sve detalje posebnog režima koji vrijedi u Zagrebu možete pročitati OVDJE.

Iako su ulaznice 'planule' kada su puštene u prodaju, u posljednje vrijeme može ih se često pronaći na oglasnicima i društvenim mrežama kako se prodaju ili čak - poklanjaju.