SLAVI 50. ROĐENDAN

FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet

Ali Larter na sceni je već dugi niz godina, a prije samo nekoliko tjedana čitav svijet je brujao o njoj. U centru pažnje našla se radi druge sezone serije "Landman" kojom je oduševila mnoge, a danas slavi 50. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Los Angeles Emmy FYC official red carpet for ''Landman'' at the Saban Media Center in North Hollywood
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi. | Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
