FOTO Slavna plavuša u bikini se skinula zbog nove serije, evo zašto je o njoj brujao čitav svijet

Ali Larter na sceni je već dugi niz godina, a prije samo nekoliko tjedana čitav svijet je brujao o njoj. U centru pažnje našla se radi druge sezone serije "Landman" kojom je oduševila mnoge, a danas slavi 50. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi.
|
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Ali Larter karijeru je započela kao manekenka kada joj je bilo samo 13 godina. Zahvaljujući poslu obišla je čitav svijet, no onda je odlučila modeling ostaviti po strani i posvetiti se glumi.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Imala je nekoliko manjih uloga u serijama "Suddenly Susan" i "Dawson’s Creek", a film "Varsity Blues" zapravo joj je lansirao karijeru 1999. godine.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
- S "Varsity Blues" je sve krenulo i bio je to sjajan film. Mislim da su to bila drugačija vremena u kojima je i Hollywood funkcionirao na drugačiji način nego što je to danas - rekla je Larter u razgovoru za časopis People.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glumica je priznala kako je u tom trenutku tek učila o filmskoj industriji i gradila si karijeru te je surađivala s brojnim kolegama od kojih je puno toga saznala.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
U filmu "Final Destination" 2000. utjelovila je Clear Rivers, a tu ulogu je ponovila i u nastavku franšize tri godine kasnije.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Prva komedija u kojoj je glumila bila je "Plavuša s Harvarda" 2001. godine. Utjelovila je Brooke Windham, trenericu koja se nađe na sudu zbog ubojstva supruga. Kasnije je priznala kako je jako htjela raditi s Reese Witherspoon te je uživala snimajući taj film.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Iduća franšiza na kojoj je radila bio je Resident Evil, a pojavila se u trećem nastavku, tj. filmu "Resident Evil: Extinction". Larter je glumila Claire Redfield, a u intervjuima je komentirala kako je proputovala čitav svijet zahvaljujući tom naslovu.
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Pojavila se i u seriji "Heroes", a posljednji hit joj je serija "Landman" u kojoj glumi uz Billy Boba Thorntona.
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
Prije nekoliko dana komentirala je kako joj je bilo izrazito neugodno snimati scene u bikiniju, no prihvatila je to zbog posla.
| Foto: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress
- Mislim da ne postoji glumica na sceni kojoj je sasvim ugodno snimati takve scene. Nitko to ne želi raditi, no i takve scene su dio posla. Glumica sam i jednostavno prihvatim da je to realnost mog posla - komentirala je za People.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala popularna glumica.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Foto Jens Kalaene/DPA
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto C3396 Hubert Boesl