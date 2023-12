ANKETA Je li Luka Veić zaslužio pobijediti u 'MasterChefu'?

U spektakularnom finalu 'MasterChefa', u najpoznatijoj televizijskoj kuhinji svoje su kulinarske snage po posljednji put odmjerili Luka Veić (19) i Sarah Mikulec (30).

Presudili su okusi u iznimno zanimljivom desertu kojeg je pripremio Luka te mu donijeli prestižni pehar i nagradu od 30 tisuća eura.

Foto: Luka Dubroja

- Nekako mi je sve nestvarno. Baš su me preplavile emocije. Pehar je moj. Posvećujem ga sebi. Još ne mogu vjerovati koliko me emocije trgaju. Presretan sam. Volio bih da me netko uštipne, da mi da neki znak da je ovo stvarnost - rekao je Luka pa dodao:

- 'MasterChef' mi je potpuno promijenio život. Veselim se svemu i drago mi je što sam se prijavio ovdje i prošao ovo iskustvo.

Što vi mislite? Je li Luka zaslužio pobjedu?